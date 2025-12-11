Pedro Fernández afirma que el PSOE ha actuado "con contundencia" en casos como el de Salazar

Archivo - El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves que el PSOE ha actuado "con contundencia" frente a los posibles caso de acoso que están trascendiendo estos días y lo seguirá haciendo "hasta las últimas consecuencias, como corresponde a un partido feminista".

Fernández se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada al ser preguntado por el caso del exalto cargo de Moncloa, Francisco Salazar, recalcando que "son personas que han sido apartadas de todas sus responsabilidades y sus cargos" y recordando la comisión antiacoso del partido está investigando el asunto.

El también secretario general del PSOE granadino ha augurado que esta comisión emitirá "en breve" el "informe que corresponda", de modo que se deriven las "responsabilidades que sean necesarias contra las personas que hayan tenido una actuación contraria a la igualdad, al respeto a la mujer, a la dignidad y, por lo tanto, que puedan haber cometido cualquier tipo de supuesto acoso contra cualquier mujer".

Ha incidido Pedro Fernández en que su partido está "actuando y va a seguir actuando hasta las últimas consecuencias, como corresponde a un partido feminista y que vela permanentemente por la igualdad de las mujeres y los hombres y que ha aprobado un elenco de legislación muy importante que precisamente avanza en ese sentido".