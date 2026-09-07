Pedro Fernández critica la "falta de respeto absoluto" de Moreno por no acudir a Granada tras los terremotos

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado una "falta de respeto absoluto" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no haya acudido a Granada tras los terremotos, después de que la semana pasada anulara una visita con el "pretexto de que un vuelo se retrasó" y "al día siguiente estuviera comiendo espetos en Málaga".

A preguntas de los periodistas en Granada, Fernández ha considerado "muy fuerte" la ausencia de Moreno --que tenía previsto reunirse la semana pasada con alcaldes de municipios afectados-- y le ha reprochado que "no esté atendiendo a los andaluces" afectados por esta serie sísmica, que arrancó en la madrugada del 15 de agosto y continúa en la actualidad aunque con terremotos de baja magnitud.

"No solamente hablamos de los daños, que ya de por sí es la tragedia (...). Todos sabemos que estamos asistiendo en este momento a una situación de ansiedad y angustia colectiva" de quienes viven en el entorno de cualquiera de los municipios que están sufriendo los movimientos sísmicos, ha dicho Fernández.

Así, además de la compensación económica y el asesoramiento donde --según ha dicho-- todas las administraciones están "volcadas", se trata a su juicio de "dar certeza y confianza" a estos ciudadanos que "lo están pasando mal". Ha reprochado por tanto a Moreno que "no esté atendiendo" a los andaluces que dependen de su Gobierno "en estos momentos complicados", especialmente para las 700 personas que permanecen fuera de sus domicilios.

Preguntado sobre la declaración de zona gravemente afectada, el delegado del Gobierno en Andalucía ha explicado que se producirá "de forma inmediata en este mes de septiembre". Según ha recordado, ello permitirá complementar las ayudas que hayan recibido del Consorcio de Compensación de Seguros los afectados que tuvieran seguro de hogar; así como acceder a las ayudas que vayan a articularse a quienes no lo tengan.