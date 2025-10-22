Una pelea a la puerta de los juzgados de Jaén entre dos familias rivales se salda con un detenido

Archivo - Juzgados de lo Penal de Jaén ubicados en la Avenida del Ejército Español - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona detenida es el balance provisional de pelea que ha tenido lugar a las puertas de los juzgados de Jaén cuando dos familias enfrentadas han comenzado una discusión donde se han visto implicadas unas 15 personas.

Según ha informado la Policía Local a través de su perfil en redes sociales, un vigilante de seguridad ha intervenido en la pelea y ha sido agredido por un hombre. En ese momento una patrulla de la Policía Local que pasaba por el lugar ha sido alertada por los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en los juzgados.

Los agentes han solicitado apoyo al resto de patrullas, que han acudido al lugar junto a la Policía Nacional. Dado el volumen de implicados en la riña, se ha tenido que cortar el tráfico en la Avenida del Ejército Español.

Todos los implicados han sido identificados y el autor de la agresión al vigilante ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales.

El vigilante ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a las urgencias del Hospital Médico Quirúrgico, según se ha indicado desde Emergencias del 112 Andalucía.