La película 'Golpes' y la serie 'Anatomía de un instante' triunfan en los 38º Premios Asecan del Audiovisual Andaluz

Fotograma de la serie 'Anatomía de un instante', en emisión en Movistar Plus+. - MOVISTAR PLUS+

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan) ha entregado este sábado, 20 de diciembre, los 38º Premios Asecan del Cine Andaluz, en los que han triunfado la serie 'Anatomía de un instante', creada por el director sevillano Alberto Rodríguez, y la película 'Golpes', dirigida por Rafael Cobos.

Estos premios, que este año se han entregado en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, reconocen anualmente el trabajo y las obras del audiovisual andaluz, según ponen de relieve desde Asecan, y han contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de la Fundación SGAE, la Fundación Aisge y Cibeles Triana; y el apoyo de Egeda, Black Vega y Agape Catering.

Este año, la entrega de premios ha estado protagonizada por la cineasta sevillana Pilar Távora, que ha recogido el Premio Asecan de Honor de manos de la presidenta de Asecan, Lourdes Palacios, y del vicepresidente Miguel Ángel Parra, y que reconoce su "dilatada trayectoria como una de las creadoras más singulares, coherentes y comprometidas del audiovisual andaluz".

De igual modo, el Premio Asecan Película ha recaído en 'Golpes', de Rafael Cobos para Vaca Films y Grupo Tranquilo PC, quien también ha recogido el Asecan Dirección Novel.

El Premio Asecan Dirección de Cine se ha entregado con carácter 'ex aqueo' a Alberto Rodríguez por 'Los Tigres' y Fernando Franco por 'Subsuelo', según se detalla en una nota de prensa.

Por su parte, la serie 'Anatomía de un instante', creada por Alberto Rodríguez para DLO Producciones, en emisión en Movistar, ha conseguido cuatro premios; en concreto, el Asecan Sevilla Film Office Serie de televisión, así como el Asecan Dirección de Serie para Alberto Rodríguez y Paco Baños, el Asecan Guion de Serie para Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez; y el Asecan Aisge Interpretación Masculina para Álvaro Morte.

En esta última categoría, el Premio Aisge Interpretación Femenina se ha entregado con carácter 'ex-aequo' a las actrices sevillanas Ingrid García Jonsson por su papel protagonista en 'Superestar', serie de Nacho Vigalondo para Netflix, y a Paula Díaz por su trabajo en 'El cielo de los animales', de Santi Amodeo.

El documental 'Un Hombre Libre', de Laura Hojman para Summer Films, ha sido otro de los títulos con mayor número de premios, al hacerse con el Asecan No Ficción, el Asecan Guion de Cine para Laura Hojman y María D. Valderrama, y el Asecan Música Original para Elena Córdoba ('Novia Pagana').

Mientras, el Premio Asecan Canción Original lo ha recogido Rocío Márquez, Birane Wane y Canito por 'Yilma', el tema principal de 'Senegal, un sueño de ida y vuelta', de Marcos Gualda.

Este año, una vez desdoblada la categoría, el Asecan Cortometraje ha sido para 'Las pardas', de Simone Sojo para Colectivo TeKiero; y el Asecan Cortometraje No Ficción ha recaído en 'Las malas', de Elisa Moreno para Andalucía Multimedia.

Reconociendo "el talento en cualquier formato de creación audiovisual en Andalucía", el Premio Asecan Otros Formatos ha recaído en el podcast de Arturo Hacha para NeoFM 'Anochece que no es poco'.

Ya en las categorías más tradicionales de los Asecan, el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor Informativa se lo ha llevado el actor y comunicador Bruto Pomeroy; el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña Escac; y el Asecan Libro de Cine se concede este año a 'Sexo e historia de la comunicación', coordinado por María del Mar Ramírez-Alvarado en Editorial Tirant Humanidades.

En esta edición de los Premios Asecan se han recibido en total 331 inscripciones, de las que 176 han sido para las categorías individuales y 127 para obras colectivas, destacando entre estas últimas 17 largos de ficción, 27 largos documentales y 61 cortometrajes.