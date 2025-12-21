Las películas participadas por Canal Sur obtienen siete de los premios Asecan del Audiovisual andaluz

Gala de entrega de los premios Asecan al cine andaluz celebrada en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla el 20 de diciembre de 2025. - RTVA

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Películas participadas por la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) han obtenido siete de los premios que la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan) entregó este pasado sábado, 20 de diciembre, en una gala celebrada en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Así lo ha valorado este domingo la RTVA en una nota en la que, a propósito de estos reconocimientos obtenidos en la 38 edición de dichos premios Asecan, ha destacado que "la línea de apoyo al cine vuelve a dar satisfacciones a Canal Sur Radio y Televisión".

En total, han sido siete los premios logrados por las películas participadas por Radio y Televisión de Andalucía, entre las que figuran la ópera prima de Rafael Cobos, 'Golpes', que ha obtenido los reconocimientos en las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección Novel.

Por su parte, 'Subsuelo', del realizador Fernando Franco, ha conseguido hacerse, 'ex aequo' con Alberto Rodríguez, con el galardón a la Mejor Dirección de Cine, mientras que la actriz Paula Díaz, por 'El cielo de los animales', de Santi Amodeo, ha sido distinguida con el reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina Protagonista 'ex aequo', también, con Ingrid García-Jonsson.

Por último, el documental 'Un Hombre Libre', de Laura Hojman, ha sido otro de los títulos con mayor número de premios, al hacerse con el Asecan No Ficción, el Asecan Guion de Cine y el Asecan Música Original para Elena Córdoba ('Novia Pagana').

Estos premios, que este año se han entregado en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, reconocen anualmente el trabajo y las obras del audiovisual andaluz, pero también le hace un guiño a una trayectoria destacada en el mundo audiovisual. La cineasta sevillana Pilar Távora ha recogido esta edición el Premio Asecan de Honor.

Además, en el transcurso de la Gala Asecan, los responsables del departamento de Cine de Canal Sur Radio y Televisión, Leonardo Sardiña y Paola Sainz de Baranda, han entregado los reconocimientos a la Mejor Labor Informativa y al Mejor Guión, respectivamente.