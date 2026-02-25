La pensión media de febrero en Andalucía se sitúa en 1.231 euros, un 4,86% más que hace un año. Imagen de Archivo - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en febrero 1.561.501 pensiones en Andalucía, 769.060 a mujeres y 792.439 a hombres, con un importe medio de 1.231,03 euros, lo que representa un crecimiento del 4,86% respecto al pasado año.

Según ha informado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, del conjunto de pensiones abonadas, 471.919 ha contado con complementos a mínimos, según los datos publicado este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, del total de pensiones, las de jubilación han alcanzado en Andalucía los 1.424,49 euros y han sido abonadas a 1.016.864 personas. Le siguen en cuantía las de incapacidad permanente, que han rondado los 1.170 euros de media para 226.398 personas; los 904,68 euros de las 393.994 pensiones de viudedad; 780,41 euros las pensiones a favor de familiares (12.635) y, por último, de orfandad, que ha sido abonada a 68.178 personas, con un importe medio de 524 euros.

En toda España en el mes de febrero se han abonado 10.446.888 pensiones a casi 9,5 millones de personas, lo que asciende en conjunto a 14.272,5 millones de euros. En febrero, se han abonado 6,7 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de más de un millón de pensiones de incapacidad permanente, más de 335.000 de orfandad y 46.600 en favor de familiares.

PENSIONES MEDIAS

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.366,2 euros este mes, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.566,8 euros mensuales, un 4,4% más que en febrero de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.727,2 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.056,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.996 euros, y de 1.731,1 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.865,8 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de enero. En cuanto a la pensión media de viudedad, en febrero alcanzó los 972,8 euros al mes.

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 14.272,5 millones de euros. Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 10.451,3 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.275,8 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.322,9 millones; la de orfandad, a 184,4 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,2 millones.

CRECEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS Y BAJAN LAS ANTICIPADAS

Los datos de enero consolidan la tendencia de un crecimiento sostenido de las jubilaciones demoradas a la vez que baja el número de anticipadas. A lo largo de 2025, se registraron 375.324 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales menos del 30% fueron jubilaciones anticipadas (27,9%), lo que supone 12,1 puntos porcentuales menos que en 2019, antes de las reformas puestas en marcha, cuando representaban el 40% de las nuevas jubilaciones. En total, se dieron de alta 104.655 jubilaciones anticipadas.

El 72,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (270.622). En este mismo período, el 10,9% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 40.952 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000. Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, cuando en 2019 era de 64,4.

En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada. La media de tiempo de resolución de los expedientes en enero (último dato disponible) fue de 17,82 días en el caso de la pensión de jubilación y de 14,85 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En febrero, 1.367.995 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 77,6% de sus titulares son mujeres (1.061.238). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 76,95 euros. Del total de pensiones complementadas, el 24,3% corresponde a pensionistas con un hijo (331.812); el 49,5% a beneficiarios con dos hijos (676.549); cerca de un 17,8% lo perciben con tres hijos (243.259), y por cuatro hijos, el 8,5% (116.372).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.758,3 millones de euros en el mes de enero (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 98,8 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6% más. El número de pensiones en vigor fue de 736.793, que son 14.412 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 707.230 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.