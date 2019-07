Pepa Bueno, Almudena Grandes y Ángeles Aguilera piden más presencia femenina en una sociedad de "canon masculino"

Publicado 01/07/2019 16:19:16 CET

La periodista y directora de 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, Pepa Bueno; la escritora Almudena Grandes; y la editora del Grupo Planeta, Ángeles Aguilera, han pedido "mayor presencia y voz femenina" en una sociedad de "canon masculino", donde sigue habiendo "trincheras machistas".

Bueno, Grandes y Aguilera han participado en una mesa redonda, moderada por la presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Amparo Rubiales, y titulada 'Presencia y voces de mujeres' dentro de los Cursos de Verano que la UPO celebra en Carmona (Sevilla), durante el seminario 'Mujeres en el conocimiento, la ciencia y la tecnología'.

La periodista Pepa Bueno ha destacado que, ahora mismo, las redacciones "están llenas de mujeres, pero los despachos llenos de hombres". Ha señalado que "sigue habiendo un poder de jerarquizar y un cierto aspecto de regresión".

Ha hecho referencia a su experiencia en la que ha conocido "en los puestos de responsabilidad más cercanos al poder de los medios de comunicación públicos, como jefas de economía y política en los medios públicos, había mujeres". "Mientras que, en los medios privados, con un poco de más comodidad con respecto al poder, los hombres

ocupaban esos puestos", ha recalcado.

Con respecto a los últimos años, ha contado que "nadie imaginaba a las mujeres en los programas de prime time de la radio, los cuales son los desarrollados por la mañana y el prime time televisivo, que son por la noche". Ha apuntado que, actualmente en el periodismo, hay "catálogos de presentadores y presentadoras, como presentadoras de radio simpáticas y encantadoras o adustas y secas; y en la televisión guapas, delgadas y altas". Ha comentado que "la última trinchera que ha observado son las mujeres mayores de cara a puestos relevantes en una empresa".

La escritora Almudena Grandes ha señalado que, aunque haya más mujeres escribiendo y leyendo, sigue habiendo un canon masculino en la literatura. Ha recordado que "las mujeres no tenían mucho peso en las novelas de aventuras" y ha pedido que "la mirada de una mujer escritora sea universal, algo que todavía no se ha asumido". A su juicio, actualmente sólo se asume "la mirada universal de un hombre", por lo que ha reivindicado la mirada de la mujer para construir el mundo y ha señalado que, en la literatura, "hay espacio de igualdad, siempre que no te equivoques".

La editora del grupo Planeta, Ángeles Aguilera, ha rememorado que "cuando comenzó a trabajar, las editoriales estaban llenas de hombres". Con el paso del tiempo, los aspectos comunicativos o de marketing "pasaron a desarrollarlos las mujeres porque tenían sensibilidad para aguantar los egos de los autores cuando están promocionando un libro o una novela", ha recordado.

Ha recalcado la idea que existe de que "las mujeres siempre están acompañando o cuidando en momentos difíciles" y ha explicado que, en la actualidad, el mundo editorial está lleno de mujeres, hay numerosas ofertas editoriales para sacar autoras y que la experiencia sí se valora de cara a la obtención de un puesto relevante.