Pepe Viyuela y Antonio Molero llegarán al Gran Teatro de Córdoba en abril con 'El barbero de Picasso'

Pepe Viyuela y Antonio Molero protagonizan 'El barbero de Picasso'. - IMAE

CÓRDOBA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pepe Viyuela y Antonio Molero, acompañados por Mar Calvo y José Ramón Iglesias, protagonizarán el próximo 24 de abril, a las 20,00 horas en el Gran Teatro de Córdoba, la comedia 'El barbero de Picasso', una hilarante comedia, firmada por Borja Ortiz de Gondra y dirigida por Chiqui Carabante, que toma como punto de partida la relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948.

Según recoge el dossier de la obra, consultado por Europa Press, el espectáculo aborda "choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente --'a la española'-- sobre toros, política o arte", todo ello mientras conducen al espectador "a reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra ancestral incapacidad, también muy española, de comunicarnos para construir".

"En los años 1950, en Vallauris (Francia), dos republicanos españoles exiliados iniciaron una amistad que se haría inquebrantable y duraría hasta el final de sus vidas", señala la sinopsis, detallando que "uno era el genio del arte más famoso del mundo, Pablo Picasso", mientras que el otro es "un modesto barbero que le cortaba el escaso pelo".

A esos dos hombres tan dispares "les unirían de por vida la nostalgia del país perdido, la pasión por la tauromaquia, el compromiso político. Todo lo demás les separaba, y la creación de una escultura de una cabra por parte de Picasso con materiales de desecho sería el desencadenante de un sinfín de hilarantes malentendidos".

El creador de la obra, Borja Ortiz de Gondra, afirma que es "una comedia agridulce" en la que, inspirándose en la figura de Eugenio Arias, el modesto peluquero republicano que llegó a convertirse en los años 1950 en el mejor amigo de Pablo Picasso en Francia, ha querido "rendir homenaje aquella amistad inquebrantable y a los dos hombres que la forjaron", pero no se trata de "una obra documental" sino que imagina, "con grandes dosis de libertad, cómo pudieron vivir aquellos dos hombres que nunca dejaron de soñar con un país y una sociedad mejores de los que recibieron".

Por su parte, el director, Chiqui Carabante, la describe como "una comedia de personajes que viven acaloradamente lo que para cualquiera podría ser una locura", algo que les pasa "porque son genuinamente españoles". Picasso y el barbero son unos españoles que sienten nostalgia de "una patria que ya no existe ni existirá".

Las entradas para 'El barbero de Picasso', producción del Teatro Español y Amor al Teatro, ya están a la venta en la web 'https://entradas.teatrocordoba.es/es/espectaculo/el-barbero-...' con precios que oscilan entre los diez y los 24 euros.