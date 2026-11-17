Sebastián Pérez (centro), junto a Miguel Villa (dcha.), en Lucena. - FRENTE AMPLIO

LUCENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Frente Amplio por Córdoba al Congreso, Sebastián Pérez, ha advertido este martes en Lucena (Córdoba) del riesgo de que "las políticas de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos del Partido Popular y Vox" se extiendan al conjunto del país tras el 29N, y ha avisado del peligro de "llegar a un modelo como el de Estados Unidos, donde quien no tiene dinero no puede acceder al médico".

Según ha informado Frente Amplio en una nota, Pérez, que ha estado acompñado por el portavoz del grupo municipal de IU en Lucena, Miguel Villa, ha puesto como ejemplo el "deterioro de la sanidad pública andaluza y las consecuencias que puede tener para las familias la progresiva privatización de los servicios sanitarios".

"Una operación de rodilla --ha señalado-- puede costar 8.000 o 10.000 euros. Por lo tanto, una familia normal y corriente no tiene acceso", ha explicado el candidato, que también ha denunciado las derivaciones de pacientes desde la sanidad privada a la pública cuando los tratamientos "dejan de resultar rentables para las empresas".

"En Andalucía está habiendo casos de personas que están pagando su seguro privado creyendo que están atendidas y que, cuando llegan al hospital, las mandan a la pública porque no las atienden, porque económicamente no les es rentable", ha afirmado.

Frente a este modelo, Frente Amplio defiende "reforzar la sanidad pública y destinar los recursos públicos a mejorar los hospitales públicos, aumentar las plantillas y poner en funcionamiento más quirófanos, en lugar de seguir derivando dinero a la sanidad privada mediante conciertos".

La propuesta pasa, según Pérez, "por fortalecer los recursos propios del sistema público y garantizar que la atención sanitaria sea un derecho efectivo para toda la ciudadanía". Pérez ha defendido que "la sanidad pública es innegociable, es un derecho básico y fundamental" y ha reclamado "una izquierda que sitúe su defensa en el centro de la agenda política". En este sentido, ha recordado que "IU votó en contra de la Ley 15/1997, mientras que PP y PSOE respaldaron aquella norma que abrió la puerta a fórmulas de gestión privada".

Por su parte, Miguel Villa ha señalado que estas elecciones ponen en juego "un cambio de modelo de vida, un cambio de modelo, un cambio de sociedad". El portavoz municipal de IU ha advertido que la victoria de la derecha y la ultraderecha el 29N "podría suponer la pérdida de derechos individuales y colectivos y el deterioro del Estado del Bienestar. No podemos permitir democráticamente que alcancen el poder esta derecha que ya no se confunde", ha afirmado, en referencia a la alianza entre PP y Vox.

Pérez, por su lado, ha defendido la necesidad de seguir avanzando en derechos laborales y sociales. Ha recordado "la subida del SMI desde los 700 hasta los 1.200 euros y la revalorización de las pensiones", y ha asegurado que Frente Amplio quiere continuar mejorando los salarios y las pensiones.

Durante su intervención, también se ha referido a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), sobre Andalucía y al reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), y ha asegurado que "hay una calle de Madrid que se está llevando las ayudas de la PAC, de los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz, de agricultores y ganaderos, a costa de falsos agricultores de sillón que no trabajan", ha criticado.

Por último, Sebastián Pérez ha situado la disputa por el último diputado de la provincia como uno de los elementos centrales de estas elecciones. "El último escaño en las anteriores elecciones estuvo en nuestras manos y se lo arrebatamos al PP", y ahora, "si en Córdoba Frente Amplio no consigue ese escaño, irá al PP", ha advertido.

El candidato ha subrayado que ese diputado puede resultar determinante para la gobernabilidad del país. "El voto a Frente Amplio en la provincia de Córdoba tiene dos objetivos. Un proyecto para mejorar la vida de la gente, con sanidad, atención a la dependencia, educación y servicios públicos esenciales, y un voto para la izquierda, para gobernar el país y quitarle un diputado al PP", ha señalado.