La candidata número dos por Granada de la coalición Senado de Progreso, Mari Carmen Pérez, se ha comprometido a retomar, si resulta elegida, la exención fiscal de las ayudas a las víctimas de la talidomida - FRENTE AMPLIO

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos por Granada de la coalición Senado de Progreso, Mari Carmen Pérez, se ha comprometido a retomar, si resulta elegida, la exención fiscal de las ayudas a las víctimas de la talidomida, impulsar una regulación fiscal específica para los grandes centros de datos y promover la derogación de la ley que obliga a los emigrantes retornados a tributar dos veces por sus pensiones.

La primera de sus iniciativas persigue modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para que las ayudas al colectivo afectado por este medicamento estén libres de cargas tributarias. De este modo, sus beneficiarios podrán disponer del 100% de la reparación reconocida por el Estado, incluso recuperar el dinero que han tributado desde el 1 de enero de 2023.

Según señala, la reivindicación del colectivo de afectados, que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas, quedó pendiente de su aprobación en el Senado al disolverse las Cortes. La candidata de Senado de Progreso recuperará la demanda de las personas afectadas si consigue representación, tras el compromiso adquirido con los representantes del colectivo.

Para Mari Carmen Pérez, es una cuestión de "justicia" subsanar el perjuicio que se está causando a las víctimas de la talidomida en España con la actual tributación, con tipos que pueden alcanzar hasta el 47%, lo que supone una merma importante de sus ingresos.

"No es admisible que una ayuda concebida para hacer frente a décadas de sufrimiento se reduzca para que acabe en manos de Hacienda", ha argumentado la candidata por la coalición de progreso.

UNA TASA PARA LOS GRANDES CENTROS DE DATOS

La otra propuesta guarda relación con la creación de la "tasa nube", un gravamen específico para que los grandes centros de datos contribuyan fiscalmente por el impacto de su actividad ante el elevado consumo de agua y la energía.

Según Pérez, la iniciativa, respaldada por colectivos ecologistas, responde a la necesidad de "establecer una regulación que permita compatibilizar el desarrollo tecnológico con la protección medioambiental". La recaudación se destinaría a los municipios y comarcas donde se instalen los centros de datos con la obligación de contratar y formar personal en la región y la garantía de prioridad de conexión eléctrica para viviendas, industrias y comunidades energéticas.

"A quienes entendemos esta industria nos preocupan los impactos sociales y ambientales que generan los centros de datos, pero también la enorme concentración de poder y recursos que esta industria representa y que supone una amenaza para nuestras sociedades. Este es el momento adecuado para actuar en España, antes de que todos estos proyectos sean efectivos, y las moratorias y regulaciones que se están planteando nos dan algo de aliento en una lucha tan desigual", ha argumentado Pérez la candidata.

Según señala, el impacto de los centros de datos ya es una realidad en comunidades como Andalucía, Madrid y Aragón. De ahí que la propuesta contemple la posibilidad de prohibir la refrigeración mediante agua en aquellos territorios afectados por la sequía, dando prioridad al abastecimiento de la población.

FIN A LA DOBLE TRIBUTACIÓN DE LOS EMIGRANTES RETORNADOS

La última de las iniciativas de la candidata número dos de Senado de Progreso por Granada guarda relación con la derogación de la ley fiscal que ponga fin a la doble tributación de los emigrantes retornados.

"Nos parece profundamente injusto y discriminatorio que se aumente la presión fiscal sobre quienes levantaron con su esfuerzo la economía de nuestro país en tiempos difíciles y que hoy reciben pensiones muy bajas", ha argumentado Pérez.

En opinión de la candidata de la coalición de izquierdas, la situación fiscal actual supone un "agravio comparativo" y una forma de "recaudación injusta" que castiga a un colectivo vulnerable.