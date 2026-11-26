Sebastián Pérez (centro), junto a responsables de IU en Priego de Córdoba. - FRENTE AMPLIO

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato de Frente Amplio al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, ha pedido este jueves en Priego de Córdoba "concentrar el voto" en su candidatura en las elecciones generales del próximo domingo, para "impedir un Gobierno de PP y Vox y disputar al Partido Popular el escaño de la provincia", que, según las encuestas, está en juego de los seis en liza.

A este respecto y según ha informado Frente Amplio en una nota, Pérez ha dicho que él no quiere "que el lunes por la mañana nos levantemos en nuestro país con Abascal de vicepresidente", y ha alertado, junto a la concejala de IU en Priego, Vanesa Tauste, del "deterioro de los servicios públicos y del modelo privatizador" que, a su juicio, "está impulsando el Gobierno andaluz" de PP y Vox.

En este contexto, Pérez se ha referido a la situación sanitaria de la Subbética y ha relatado el caso de "una paciente que tuvo que recurrir a la privada para operarse de la rodilla y que le trasladó una factura de 8.042 euros". También ha recordado el caso de "una mujer cuyo padre falleció esperando durante cinco horas una ambulancia".

"Estamos viendo cómo hay vecinos y vecinas que se están sacando sus seguros privados obligatoriamente ante cómo está la situación de los consultorios y los centros de salud", lo que, en su opinión, evidencia "el deterioro de la sanidad pública", que "está empujando a la ciudadanía a asumir gastos que no puede permitirse".

El candidato también ha cuestionado el modelo de comedores escolares externalizados y ha defendido "las cocinas propias, el empleo local y los productos de proximidad", a la vez que ha criticado "las deficiencias en las infraestructuras educativas y la falta de climatización de los centros".

En materia de dependencia, ha aludido a "los problemas en la gestión de las ayudas", mientras que sobre las pensiones ha advertido de "las propuestas de privatización de la derecha y la extrema derecha" y, frente a esas políticas, ha reivindicado "las subidas de las pensiones impulsadas por el Gobierno de España, un 8% para las pensiones y un 16% para las mínimas y no contributivas", y ha defendido "derogar la Ley 15/1997 y blindar constitucionalmente las pensiones públicas".

Pérez ha vinculado la garantía de los servicios públicos con la lucha contra la despoblación, "una realidad que golpea especialmente a Córdoba", que "es la provincia de España que más población pierde,y Priego de Córdoba lo está sufriendo en sus carnes, y la comarca de la Subbética lo está sufriendo en sus carnes", por lo que ha reclamado "políticas que permitan vivir dignamente en los municipios rurales".

Por su parte, Vanesa Tauste ha defendido la "importancia" de las elecciones del próximo domingo para el futuro de Priego, que cuenta con alrededor de 21.000 habitantes, y ha avisado que el "deterioro de los servicios públicos puede agravar la pérdida de población".

La concejala de IU ha destacado el compromiso de Sebastián Pérez con el municipio y su conocimiento de las reivindicaciones de la comarca. "Para mí es una enorme felicidad que él se presente para el Congreso, porque va a llevar Priego de Córdoba a Madrid", ha afirmado.