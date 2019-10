Pérez-Sauquillo niega "descontrol" en Invercaria y alega que el plan director que era "un borrador obsoleto"

Actualizado 30/09/2019 15:51:39 CET

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha indicado en el inicio del primer juicio de la causa de Invercaria, referente a la pieza desgajada sobre una presunta malversación de fondos por un préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, que no existía "ningún descontrol" a la hora de proceder a la selección de que inversiones de capital de riesgo a empresas se realizaban y que de hecho esta empresa pública funcionaba "con mucha eficiencia" a pesar de que no cumpliera con el plan director dado que éste era "un borrador obsoleto".

En su declaración, Pérez-Sauquillo, que se enfrenta en esta causa a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos y diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha explicado que Invercaria era una sociedad anónima de carácter público con el cometido de invertir en determinados proyectos y empresas, que no logran conseguir financiación en el mercado tradicional, a través de inversiones con entrada directa en el capital con prestamos participativos.

En ese sentido, el acusado ha indicado que los fondos de Invercaria procedían de la agencia pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que, según se acordó tras la constitución de Invercaria, que él tenía "absoluta potestad" de conceder inversiones hasta 450.000 euros, mientras que inversiones entre esa cifra y los 1,2 millones de euros tenían que tener el visto bueno del Consejo Rector de IDEA, y las inversiones superiores a los 1,2 millones de euros, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tras ello, y a preguntas del fiscal, Pérez-Sauquillo ha indicado que inicialmente se desarrolló, y se trasladó al Consejo de Administración de Invercaria, un plan director que recogía las normas a seguir a la hora de tramitar y conceder las inversiones si bien ha apuntado que éste era un mero documento "interno" y que se trataba de un "borrador" que pronto quedó "obsoleto" porque preveía que se dieran doce inversiones al año cuando, por ejemplo, en 2009 "se tramitaron varias decenas".

Continuando esa línea, el procesado ha insistido que ese plan director "no era la estrategia" a seguir sino un documento "en aras de conseguir más transparencia", si bien ha apuntado, que a Invercaria le faltaban "más fondos y más medios" para poder cumplir con una normativa que asegurase que los procedimientos fueran más transparentes.

El representante del Ministerio Fiscal, al hilo, ha indicado que si todo funcionaba correctamente, a juicio de Pérez Sauquillo, por qué su sucesora, Laura Gómiz, decidió poner en marcha un manual de procedimiento para pulir deficiencias a la hora de seleccionar inversiones a ejecutar y por qué una auditoría externa aconsejó a Invercaria desarrollar medidas para mejorar su eficiencia y control.

Al respecto, el encausado ha indicado que Gómiz lo hizo "sin saber que ya existía el plan director" y que ésta "no veía deficiencias sino que quería desarrollar los procedimientos según su criterio, que era diferente". En cuanto a la auditoría, ha señalado que ese comentario "no es una llamada de atención" sino un consejo para mejorar "algo muy frecuente" en estos informes", asimismo, ha señalado que la auditora alabó el "buen hacer" de Invercaria.

Con todo, Pérez-Sauquillo ha indicado que no se siguiera el plan director "no significaba" que no se hiciera un análisis riguroso para estudiar las inversiones las cuales se realizaban con la aprobación de los técnicos de los departamentos de análisis y de los comités de dirección que se constituían.

De otra parte, el fiscal ha cuestionado si Invercaria cumplía con la norma marco de la Junta de Andalucía con respecto a la concesión de subvenciones públicas a lo que el acusado ha señalado que desde Invercaria "se invertía o se realizaban préstamos, no se realizaban subvenciones".

ACEITUNAS TATIS

Con respecto al préstamo objeto de la causa, el de 100.000 euros a Aceitunas Tatis, el Ministerio Público ha cuestionado por qué se dio un préstamo 'semilla' o de 'arranque', que están previstos para empresas de recién creación y de sectores innovadores, a Aceitunas Tatis una empresa que llevaba cuatro años de existencia y que se dedicaba a hacer 'banderillas' y aceitunas, a lo que el encausado ha respondido que el sector de la aceituna es un "sector estratégico" tanto para Invercaria "como para la agencia IDEA y la Junta" y que las grandes invenciones españolas de todos los tiempos "han sido el poner un palo a un caramelo y a un paño" --en referencia al 'chupa-chups' y a la fregona--.

Continuando esa línea, Pérez-Sauquillo ha indicado que la ayuda a la empresa Tatis, de la que ha apuntado que "no la conocía anteriormente", la tramitó al presentar esta entidad un aval de la agencia de IDEA y toda vez que le informó "positivamente y de manera verbal" el exdirectivo de Invercaria Cristóbal Cantos, denunciante del caso.

Por ello, ha indicado que concedió la subvención señalando que "desconocía" que esta empresa estaba en crisis financiera --entró a concurso de creadores meses después de recibir la ayuda-- y si había aportado la documentación necesaria. En este último aspecto, ha señalado que "seguramente" la documentación se la enviaron a Cantos, a quien atribuye la redacción del plan de viabilidad que debía aportar Tatis, toda vez que era "normal" hacer labores de tutela a las empresas y escribir desde Invercaria los planes de viabilidad.

"Atendí la petición inicial de Tatis, como atiendo a todas las peticiones de la empresa, y cuando veo que tiene el visto bueno de IDEA que avala a la empresa y que Cantos, que se encarga del Departamento de Promoción --uno de los departamentos de análisis--, me dice que todo está correcto, y que se ha aprobado el plan de viabilidad, entiendo que todo está correcto para conceder esa ayuda", ha subrayado.

Tras responder a preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular que ejercen el PP-A y la agencia IDEA, la declaración de Pérez-Sauqillo continuará en una nueva sesión, fijada para este martes, donde contestará a las preguntas de la defensa y se procederá al interrogatorio de la otra acusada, Gracia Rodríguez.