El periodista Miguel Ángel Robles afirma en la presentación de su libro que "la filosofía ha cambiado el mundo"

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y doctor en Comunicación Miguel Ángel Robles ha presentado este jueves, 16 de noviembre, y coincidiendo con el Día Mundial de la Filosofía, su libro Philosophers. Durante la misma, Robles ha afirmado que "la filosofía ha cambiado el mundo".

En la presentación, que ha tenido lugar en el Colegio Notarial de Andalucía, el autor ha reivindicado el papel "transformador" de la filosofía y ha demandado a los intelectuales que se salgan de la academia y tengan una mayor presencia en la vida pública. A la pregunta de si puede la filosofía cambiar el mundo, Robles ha afirmado que "no sólo puede sino que ya lo ha hecho".

"Cosas que hoy damos por sentadas en nuestra arquitectura política e institucional como la paz dentro de los estados, el sufragio universal, la soberanía popular, la igualdad de la mujer, la libertad de expresión, la libertad religiosa o la libertad sexual, todas ellas fueron en su momento utopías imposibles y, si hoy son conquistas irrenunciables para la sociedad occidental, es, entre otras razones, gracias a las aportaciones de autores como Kant, Locke, Montesquieu, Constant, Mill o el propio Marx, sin el cual probablemente no hubiéramos llegado a los derechos sociales", ha argumentado.

Asimismo, Robles ha agregado que esta influencia se hace presente incluso en las esferas más privadas y la propia forma de concebir la vida. "Me parece indudable que nuestras ideas sobre la amistad, sobre la felicidad, sobre la muerte, sobre la fama o sobre el placer, están muy influidas por escuelas filosóficas tan antiguas como el estoicismo o el epicureísmo, cosas que le escuchaba a mi padre de pequeño están en las cartas de Séneca y en los ensayos de Cicerón sobre la amistad o la vejez", ha afirmado el autor de Philosophers.

Robles fue presentado por el pintor y museógrafo Paco Pérez Valencia, con el que ha mantenido un diálogo sobre arte y filosofía al que asistieron más de cien personas. "Contra todo pronóstico, hemos tenido éxito en la contraprogramación a los Grammy", ha bromeado Pérez Valencia, que se alegró que el "arte y la filosofía demuestren esa capacidad de convocatoria".

A la pregunta de cómo un periodista había aterrizado en la filosofía, ha indicado que "son disciplinas con profundos lazos en común". "Tal y como yo las concibo, periodismo y filosofía se basan en la sospecha, el cuestionamiento, la desconfianza, en el deseo de hurgar y saber si las cosas son como realmente nos cuentan y por qué son así".

En este contexto, ha continuado explicando que en el periodismo "el ejercicio de la sospecha tiene que ver con los hechos y busca sobre todo la verdad de los acontecimientos y los datos, que no nos den gato por libre. Y en la filosofía tiene que ver con las ideas, el cuestionamiento es sobre los valores políticos y éticos, sobre la forma de organizar la convivencia y sobre nuestra visión del mundo".

"El pensamiento negativo tiene hoy una fama terrible pero pienso que la filosofía es básicamente pensamiento negativo, es decir, de contradicción, de fricción, de rebeldía, de plantearse el porqué y también el porqué no", ha matizado.

En relación con su libro, el autor ha destacado la amplia diversidad ideológica de los autores seleccionados y ha aconsejado a los lectores prestar especial atención a los pensadores que más contradigan sus ideas. "Stuart Mill decía que, en los asuntos políticos y éticos, de incluso las opiniones más equivocadas podemos aprender algo nuevo y que incluso las opiniones mejor fundamentadas, cuando no son sometidas a contraste, acaban degenerando en dogma o prejuicio. Por eso es tan importante escuchar lo que no nos gusta oír, y hay que tener cerca, y no lejos, a la gente que piensa diferente de nosotros", ha recomendado Robles.

Además, el autor de Philosophers valorado por último la importancia de la sociedad civil en democracia y ha mostrado su satisfacción por poder presentar su libro en un colegio profesional. "Stuart Mill decía que el gran peligro de las democracias es que los gobiernos sean grandes y los individuos pequeños. Y para evitarlo Tocqueville recomendaba el asociacionismo, es decir, que los individuos con ideas o intereses o propósitos comunes se reúnan, porque esa es la forma de hacerse grandes y empequeñecer a los gobiernos", ha indicado Robles.

Editado por Almuzara, Philosophers recoge, en forma de entrevistas sobre temas de actualidad, algunas de las aportaciones más brillantes e imperecederas de 41 pensadores separados por 25 siglos de historia. Ideas que abarcan temas de política, ética, comunicación y educación.

"Las respuestas son afirmaciones literales o casi literales recogidas en sus obras. Al presentarlas en forma de conversación, lo que he hecho es poner en relación estas ideas con temas actuales, demostrando que son totalmente vigentes e intentando que así brillen más", ha explicado Robles, que ha añadido a su vez que la idea del libro se le ocurrió leyendo a Séneca, quien "escribió precisamente que leer a los clásicos es una forma de conversación con los que ya no están".