Perito declara que detectó gastos "no subvencionables" pero no "fraude" en las presuntas facturas falsas de UGT-A

Actualizado 14/05/2019 15:05:08 CET

El perito indica que el informe recoge la posibilidad de que varios gastos son "no subvencionables"

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El interventor delegado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad --denominación de entonces--, Luis Ayala, que realizó un informe pericial para cuantificar el posible fraude en subvenciones de la Junta recibidas por parte de UGT-A mediante supuestas facturas falsas ha declarado este martes ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla con el objetivo de ratificar su pericial y en su comparecencia judicial ha señalado que en ese informe pericial "no se observa ningún tipo de fraude".

Según han informado fuentes del caso a Europa Press, el perito ha señalado que en su informe se refleja la existencia de gastos que entienden que a tenor de la Ley General de Subvenciones no serían "subvencionables" o "elegibles".

De esta manera, ha indicado que "en ningún momento" se habla en su informe de la existencia de fraude y que se ha centrado en la "elegibilidad o no" de esos gastos acorde a la normativa vigente de las subvenciones por lo que ha indicado que "no consta" que haya habido un lucro a raíz de esas subvenciones y que su análisis no se ha centrado a valorar si "se han desarrollado o no" las acciones formativas para las que se destinaron las subvenciones.

Continuando esa línea, el perito ha señalado que con respecto a la posibilidad de la existencia de 'rapel' --práctica comercial consistente en la concesión por parte del proveedor de un descuento al cliente en función de la facturación alcanzada--, ha apuntado que ha seguido las indicaciones generales que la Unidad del Crimen Organizado (UCO) da en esos aspectos y, que a tenor de ello, ha realizado "un calculo teórico" y "no concluyente" que reflejarían cantidades "poco significativas".

Con todo, el interventor ha señalado que su informe recoge la existencia de gastos que no serían "subvencionables" al no constar la documentación necesaria.

Tras esta comparecencia pericial, representantes legales de algunos de los investigados han indicado a Europa Press que si no se constata la existencia de fraude y que "lo que se detalla es que ha habido irregularidades administrativas", el fondo de la causa sería "de carácter contencioso-administrativo" y no de carácter penal. De esta manera, no han descartado realizar alegaciones en función de como evolucione la instrucción de esta causa.

EL INFORME PERICIAL

El segundo avance del informe pericial, al que tuvo acceso Europa Press, se concluye que existe una cifra de 40.554.042,36 euros de gastos 'no subvencionables'. Así, en el análisis de los expedientes, el perito recalca entre sus observaciones generales que si bien el beneficiario de la ayuda era el sindicato, quien tenía la responsabilidad de la ejecución de las acciones formativas era el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Andalucía, entidad vinculada a UGT-A.

El objeto de la pericial es el análisis de 32 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2013 para comprobar la existencia de defraudación y el importe presuntamente defraudado en cada uno de los mismos.

El perito analizó en los expedientes de subvención, a la luz de la normativa de aplicación, "si los gastos ejecutados son o no subvencionables o elegibles". De otro lado, el perito en su informe señala que estará atento en su investigación por si diera lugar a supuestos "mecanismos defraudatorios" como la ausencia de contratos, la duplicación de gastos --directos, asociados y otros costes financiables--, el 'bote', o el 'rapel' --práctica comercial consistente en la concesión por parte del proveedor de un descuento al cliente en función de la facturación alcanzada--. Asimismo, analiza la situación referente a los alquileres de aulas, instalaciones u oficinas entre Soralpe e IFES-Andalucía.

Igualmente, el informe pericial indica las subvenciones se regulan al amparo de la Orden de desarrollo de 23 de octubre del 2009. Así, se establecen dos tipos de subvenciones, las de Formación de Oferta --para personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas-- y las dirigidas a acciones en materia de Formación.

Recalca el informe que en la formación dirigida a desempleados es la entidad beneficiaria --en este caso UGT-A-- la que tiene que realizar la actividad subvencionada, la misma puede realizarse por un tercero --IFES-Andalucía-- siempre que tenga la naturaleza de entidad vinculada. En los expedientes analizados se concluye que ésta era una práctica sistemática.