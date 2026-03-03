Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentaron en Andalucía un 12,7% en enero, superando el millón

Archivo - Casa rural turismo interior. Imagen de Archivo - EUROPA PRESS/TURISMO COSTA DEL SOL - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de enero un total de 1.142.863 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del 12,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este martes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de enero 175.447 viajeros, lo que representa un 16,8% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 683.266 en enero, 23% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,89 días. En Andalucía había en enero 21.197 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 6.018 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de enero un total de 51.879 viajeros, un 16,5% menos que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 368.021 pernoctaciones.

La estancia media registrada en los campings fue de 7,09 días. En Andalucía había en enero 132 campings abiertos, con 1.012 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso de 2,86% en los viajeros, hasta los 19.398 y una subida del 25,7% en las pernoctaciones, hasta las 51.469.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 2,65 días y se estima que había 2.159 establecimientos abiertos, con un total de 3.373 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en enero 17.747 viajeros, un 18,7% más respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 40.107 pernoctaciones, un 8,1% menos que las que se produjeron el año anterior.