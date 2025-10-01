Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía superan los 3,2 millones en agosto, con más de 750.000 viajeros

Archivo - Imagen de archvio del camping Doñana. - CAMPING DOÑANA - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, cámpings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el pasado mes de agosto un total de 3.207.468 pernoctaciones, lo que supone una caída del 3,1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según recoge este miércoles la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo a los viajeros, se han registrado 752.324, lo que supone un mínimo descenso también del 0,6 con respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de agosto 385.818 viajeros, lo que representa un 2,1% menos respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 1.637.341 en el octavo mes de este año, 5,6% menos.

La estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 4,24 días. En Andalucía había en agosto 24.555 apartamentos, con un personal ocupado era de 6.756 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de agosto un total de 269.926 viajeros, un leve 0,1% más que en el mismo mes de 2024. Además, se realizaron 1.213.844 pernoctaciones, un 0,3% menos.

La estancia media registrada en los cámpings fue de 4,50 días. En Andalucía había en agosto 170 cámpings abiertos, con un total de 80.041 plazas y había 2.022 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso de 5,8% en los viajeros, hasta los 56.044, y una caída del 5,7% en las pernoctaciones, hasta las 255.505.

La estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 4,56 días y se estima que había 2.785 establecimientos abiertos, con un total de 23.394 plazas, con 3.937 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en agosto a 40.536 viajeros, un 18% más respecto al mismo mes de 2024, y registraron un total de 100.778 pernoctaciones, un 14,2% más que las que se produjeron el año anterior.

La estancia media de los viajeros en los albergues fue de 2,49 días y se estima que había un total de 8.807 plazas, con 954 empleados.