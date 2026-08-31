Las pernoctaciones extrahoteleras crecen en Andalucía un 11,6% en julio y superan los tres millones

Archivo - Camping de la provincia de Cádiz, en una imagen de archivo. - CAMPING EL FARO - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de julio un total de 3.034.656 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del 11,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este lunes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a los viajeros, se han registrado 759.969, lo que supone un aumento del 13,1% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 671.571 personas. En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de julio 420.095 viajeros, lo que representa un 20,7% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 1.686.628 en julio, 20,5% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 4,01 días. En Andalucía había en julio 28.743 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 7.643 personas. En el caso de los campings, se contabilizaron en el mes de julio un total de 254.454 viajeros, un 8,7% más que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 1.002.789 pernoctaciones, un 1,74% más.

La estancia media registrada en los campings fue de 3,94 días. En Andalucía había en julio 167 campings abiertos, con 2.110 personas empleadas. Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso del 5,8% en los viajeros, hasta los 48.636 y una bajada del 1,6% en las pernoctaciones, hasta las 223.947.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 4,66 días y se estima que había 2.524 establecimientos abiertos, con un total de 4.000 empleados. Por último, a los albergues andaluces llegaron en julio 36.784 viajeros, un 4,6% menos respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 121.292 pernoctaciones, un 15,19% más que las que se produjeron el año anterior.

En el ámbito nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado, los datos del INE.

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de junio las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieran un 2,8% interanual.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros. La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).