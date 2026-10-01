Las pernoctaciones extrahoteleras crecen en Andalucía un 6,6% en agosto y superan los tres millones

Imagen de archivo de un turista. - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de agosto un total de 3.477.132 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del 6,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este jueves la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a los viajeros, se han registrado 823.176, lo que supone un aumento del 9,6% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 750.737 personas. En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de agosto 463.930 viajeros, lo que representa un 20,3% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 1.858.127 en agosto, 11,7% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 4,01 días. En Andalucía había en agosto 26.214 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 8.181 personas. En el caso de los campings, se contabilizaron en el mes de agosto un total de 271.489 viajeros, un 2,04% más que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 1.273.468 pernoctaciones, un 2,9% más.

La estancia media registrada en los campings fue de 4,69 días. En Andalucía había en agosto 177 campings abiertos, con 2.214 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso del 2,69% en los viajeros, hasta los 55.244 y una subida del 3,3% en las pernoctaciones, hasta las 262.783.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 4,76 días y se estima que había 2.440 establecimientos abiertos, con un total de 3.803 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en agosto 32.513 viajeros, un 23,1% menos respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 82.754 pernoctaciones, un 20,78% menos que las que se produjeron el año anterior.

En el ámbito nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros retrocedieron un 1,2% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta superar los 26,2 millones, arrastradas por la caída del mercado nacional, cuyo volumen de pernoctaciones disminuyó un 2,8%, frente al repunte del 0,8% registrado por los viajeros internacionales, según refleja la encuesta sobre alojamientos turísticos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los últimos meses, la evolución de las pernoctaciones extrahoteleras ha mostrado una clara tendencia a la ralentización frente a los sólidos crecimientos registrados en el arranque del ejercicio, cuando en enero llegaron a repuntar un 3,6%.

Tras una primera mitad de año marcada por notables avances interanuales -con incrementos del 5,6% en marzo y del 3,6% en mayo-, la actividad del sector comenzó a moderar sus ritmos hasta encadenar recortes puntuales, con descensos interanuales del 1,1% en abril y del 2,8% en junio.

Este comportamiento responde principalmente al agotamiento del margen de crecimiento de la demanda nacional, que ha encadenado recortes progresivos en el periodo estival, mientras que la demanda de viajeros no residentes ha mantenido un comportamiento positivo pero insuficiente para neutralizar el freno del mercado interno en los meses de mayor afluencia.

Por tipología de alojamiento, los albergues experimentaron la mayor contracción interanual con un descenso del 14,3% en sus pernoctaciones (con caídas del 18,7% entre residentes y del 8,3% entre no residentes), seguidos de los apartamentos turísticos, que retrocedieron un 1,7% debido al desplome del 4,6% del mercado nacional que no pudo ser compensado por la leve subida del 0,5% en el turismo extranjero.

En los campings, las estancias retrocedieron un 0,4% interanual. Durante agosto se ocuparon el 62,1% de las parcelas ofertadas, un 0,9% más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 62,1%, con un incremento del 3%. El 35,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Francia fue el principal mercado emisor, con el 30,4% del total.

En sentido contrario, el turismo rural se mantuvo como el único segmento en crecimiento al registrar un incremento del 2,7% en las pernoctaciones durante agosto, impulsado por el fuerte repunte del 12,1% registrado en la demanda de los viajeros no residentes, que amortiguó la caída del 0,9% del mercado interno.

En el apartado tarifario, los precios de la oferta extrahotelera mantuvieron la tendencia al alza en todas las categorías respecto a agosto de 2025.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) se encareció un 5,8%, seguido por el Índice de Precios de Campings (IPAC), que subió un 5,1%, y el de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR), que registró un repunte del 3,2%.

Por comunidades autónomas, Canarias fue el destino preferido en apartamentos con más de 2,6 millones de pernoctaciones (-3,9%), mientras que Islas Baleares se anotó el mayor grado de ocupación (86,7%).

Cataluña lideró la demanda en campings con más de 5,2 millones de pernoctaciones (-0,8%), Castilla y León encabezó el turismo rural con más de 314.000 estancias (+2,3%) y Galicia figuró como el destino principal en albergues tras superar las 179.000 pernoctaciones.