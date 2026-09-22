Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía ascienden un 2% en agosto hasta las 7,7 millones

Archivo - Imagen de archivo de turistas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía subieron un 2% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 7.717.597 pernoctaciones y encadena seis meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 2,45% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.332.985 viajeros. Por nacionalidad, 1.348.406 eran residentes en España, el 57,8%, mientras que 984.579 (42,2%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1,4% y los extranjeros aumentaron un 4%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 4.174.092 las realizaron residentes en España (un 54,09%), mientras que 3.543.504 (45,91%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 177,92 euros, lo que representa una subida del 7,1% interanual. En general, los precios subieron un 3,56% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en agosto una ocupación del 73,31% y el sector hotelero empleó a 60.597 personas (un incremento del 9,9% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).

NACIONAL

Asimismo, a nivel nacional, las pernoctaciones en los hoteles españoles aumentaron un 1,4% en agosto hasta superar los 48,7 millones, en un mes en el que los precios hoteleros encarecieron un 6,3% y la facturación media por habitación ocupada se elevó hasta los 166,9 euros (+7,3%).

El comportamiento del sector hotelero reflejó dinámicas dispares según la procedencia del viajero: mientras que las pernoctaciones de los residentes en España sufrieron un descenso del 1,1%, las de los no residentes experimentaron un repunte del 2,8%.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, las pernoctaciones registraron un incremento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior (con subidas del 0,4% en nacionales y del 2% en extranjeros).

BALEARES Y ANDALUCÍA, A LA CABEZA DE LOS DESTINOS

Entre los viajeros residentes en España, Andalucía se situó como el destino principal al concentrar el 24,4% del total de las pernoctaciones de agosto, seguida de Cataluña (14,9%) y la Comunitat Valenciana (12,8%).

Por el contrario, los turistas internacionales optaron masivamente por Illes Balears, que acaparó el 33% del total de sus estancias. Cataluña (20,6%) y Canarias (18,2%) ocuparon el segundo y tercer lugar de las preferencias del mercado extranjero.

A nivel de zonas turísticas, la Isla de Mallorca registró el mayor volumen absoluto de estancias, rebasando los 8,5 millones. Asimismo, Barcelona, Madrid y Calvià destacaron como los puntos turísticos con mayor cifra de pernoctaciones.

Por mercados emisores, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania lideraron la demanda internacional al sumar el 25,5% y el 14,5% del total de pernoctaciones de no residentes en agosto, respectivamente.Les siguieron Francia (11,1%), Italia (6,2%) y Países Bajos (4,8%).

OCUPACIÓN DEL 76,1% Y PICOS DEL 98% EN MURO

Durante el mes de agosto se cubrieron el 76,1% de las plazas hoteleras ofertadas en el conjunto del país, lo que representa un avance del 1,1% respecto a agosto de 2025.

En el fin de semana, el grado de ocupación por plazas creció un 0,9% hasta situarse en el 76,9%.

Islas Baleares registró el mayor grado de ocupación por plazas en la media mensual, alcanzando un 90,3%. Por zonas, Palma-Calvià encabezó la ocupación (91,5%) y la Isla de Mallorca lideró el fin de semana (89,6%).

A escala municipal, el punto turístico con mayor nivel de ocupación fue Muro (98,2%), mientras que Blanes destacó durante el fin de semana con un 97,8%.

LOS PRECIOS SUBEN UN 6,3%

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) anotó un incremento anual del 6,3% en agosto, según los datos del instituto estadístico.

Por comunidades y ciudades autónomas, la subida de precios más pronunciada se localizó en la Ciudad Autónoma de Ceuta (17,6%), en tanto que la Comunidad de Madrid registró el descenso más acusado (-3,3%).

Por categorías, el mayor aumento se dio en los establecimientos de dos y tres estrellas de plata, con una subida del 8,6%.

En lo relativo a los indicadores de rentabilidad, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se elevó a 166,9 euros, lo que supone un crecimiento del 7,3% sobre agosto de 2025.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) escaló un 7% hasta colocarse en los 133,1 euros.

Por categorías, el ADR ascendió a 357,8 euros en los hoteles de cinco estrellas, a 176,7 euros en los de cuatro y a 145 euros en los de tres estrellas. El RevPAR para estos mismos segmentos se situó en 273,0, 150,8 y 117,9 euros, respectivamente.

El municipio malagueño de Estepona registró tanto el mayor ADR como el mayor RevPAR de toda España, registrando 418 y 359,4 euros, respectivamente.