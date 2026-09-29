Personal de Adif participa en la inspección ocular del Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz y transportado por una grúa, a 23 de enero de 2026. - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero de este año causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha autorizado la asistencia de peritos y técnicos de Adif en la inspección ocular y reportaje fotográfico iniciado este martes de los vagones 1 a 8 del tren Iryo siniestrado, en las inmediaciones de la estación técnica de Adamuz hasta su conclusión en la estación de Villanueva de Córdoba.

Según recoge la providencia de la jueza, a la que ha tenido acceso Europa Press, dichos peritos y técnicos participan "exclusivamente en calidad de observadores, a fin de que puedan conocer y documentar las circunstancias que estimen relevantes" para la elaboración de un informe pericial de parte, a lo que añade que la intervención autorizada no comporta "facultad alguna de dirección o ejecución de la diligencia, ni habilita para la realización de pruebas, fotografías y demás actuaciones de carácter técnico sobre los vagones, conforme lo solicitado".

Al respecto, se ha acordado dar traslado de la resolución a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba, a los efectos oportunos para que una vez practicada la diligencia, remita al órgano judicial el correspondiente acta, en la que se haga constar las circunstancias de su desarrollo, así como copia íntegra del reportaje fotográfico realizado para su unión a autos.

En concreto, los peritos judiciales han sido convocados este martes y miércoles, y el jueves si hiciera falta, para la inspección ocular y realización del reportaje fotográfico de los vagones: este martes, del 6 al 8, y el miércoles, del 1 al 5, con la posibilidad de extenderse también al día 1 de octubre.

En este sentido, participan investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para dar cumplimiento a lo establecido en la providencia de la jueza en la que se les autorizaba al acceso al interior de esos vagones a efectos de realizar reportaje fotográfico.