Personal de Cruz Roja presta atención a viajeros de la estación de Córdoba y mujeres que buscaban a un familiar

Voluntarios de Cruz Roja en la Estación de Trenes de Córdoba-Julio Anguita, donde han prestado atención a viajeros afectados por el choque de los trenes AVE e Iryo en la localidad toledana de Urda. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Cruz Roja desplegados en el punto de atención en uno de los accesos a la Estación de Trenes de Córdoba-Julio Anguita han prestado atención a algunos viajeros a lo largo de la jornada de este miércoles afectados por el choque de los trenes AVE e Iryo en la localidad toledana de Urda, con 68 fallecidos, por el momento, a la vez que tres mujeres se han acercado a dicho punto de la institución humanitaria preguntando por un familiar.

En declaraciones a los medios, la responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Córdoba, Nerea Casas, ha explicado que por el citado punto de atención han pasado antes de las 18,00 horas tres mujeres que buscaban a un familiar del que no sabían nada tras haber cogido uno de los trenes, mientras que el resto del día ha estado tranquilo, como en el resto de la estación, en general.

En este sentido, ha recordado que personal de Renfe e Iryo se han encargado de "la identificación de las personas, que están buscando a sus viajeros en coordinación con Guardia Civil", al tiempo que la atención a viajeros por la mañana ha sido "muy tranquila".

"En esta colaboración tratamos también de atender a las personas incluso de tránsito, que se han visto afectadas que su tren no salía o que iban a otros puntos del territorio del país", ha indicado, para resaltar que han cuidado "esa atención y parte humanitaria que avala a Cruz Roja y esa respuesta ha podido ser un poco más significativa, pero tampoco ha sido un gran número".

Desde la institución humanitaria tienen preparado el dispositivo de atención ante la previsión en las próximas horas de la llegada de personas que viajaban en los dos trenes siniestrados, "que no se han visto afectadas directamente por el accidente y que su destino era Córdoba".

Al respecto, desde el personal de la propia estación les han pedido a los voluntarios que se mantengan en la zona "por si es necesaria la colaboración", en coordinación con Renfe, Policía Nacional, Guardia Civil y el Ayuntamiento de Córdoba, "con todas las instituciones que también están apoyando en esta situación".