Las peticiones de indemnización por los daños de los terremotos en Granada superan los 105 millones de euros

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto el pasado 18 de agosto. - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido hasta la fecha un total de 41.228 solicitudes de indemnización por daños materiales provocados por la serie de terremotos que sacude la provincia de Granada desde la madrugada del 15 de agosto.

De forma preliminar, el coste para esta siniestralidad es superior a los 105 millones de euros, según precisa el consorcio en su último informe sobre esta sucesión de terremotos que afecta al área metropolitana de Granada, consultado por Europa Press.

La mayor parte de las peticiones de indemnización se produce por daños en viviendas y comunidades de propietarios, con un total de 38.776 solicitudes registradas hasta el 1 de septiembre. Los seísmos también han provocado desperfectos en comercios y almacenes, que ya han derivado en 1.880 solicitudes de ayudas.

El resto se producen por daños en oficinas (409 solicitudes); riesgos industriales (111); desperfectos en vehículos (49) y obras civiles (3), según se desprende del informe, que avanza el diario 'Ideal'. Se han recibido solicitudes de 103 municipios de la provincia de Granada, de 21 de la de Málaga, 19 de la de Jaén y 12 de la de Almería, aunque los municipios con más de 100 solicitudes se concentran todos en la provincia de Granada.

De hecho, la mayoría proceden de la capital granadina, con 21.130. El resto proceden, en gran parte, de municipios que han sido epicentro en numerosas ocasiones de esta serie de seísmos, como son Armilla; Ogíjares; Churriana de la Vega; Las Gabias; La Zubia; Vegas del Genil, Gójar o Alhendín, localidad esta última que ha registrado hasta la fecha el terremoto de mayor magnitud de esta serie sísmica, de 4.8 en la Escala Richter.

El Consorcio de Compensación de Seguros estima, de forma preliminar, un coste para esta siniestralidad superior a los 105 millones de euros, si bien esta información se irá actualizando conforme avance la peritación de los daños.