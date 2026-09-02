Ayuntamiento de Granada refuerza la atención al área más afectada por los seísmos con un nuevo dispositivo de proximidad

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a bomberos durante las actuaciones a consecuencia de los terremotos de mediados de agosto de 2026 en Granada y su área metropolitana. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada continúa con el refuerzo a las actuaciones desplegadas tras la serie sísmica y activa desde este próximo jueves un nuevo dispositivo de proximidad en el área de la ciudad con mayor concentración de daños, que se suma a la Oficina de Información y Asesoramiento, la inspección de edificios, las medidas fiscales aprobadas, las actuaciones especiales de limpieza y el trabajo iniciado para abordar la recuperación integral de la zona.

Precisamente, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mantenido el habitual encuentro de trabajo con los responsables de los dispositivos implicados en la Oficina de Información y Asesoramiento del Centro Cívico del Zaidín, desde donde ha continuado la coordinación de las actuaciones municipales y ha conocido de primera mano la evolución de la atención y las principales necesidades planteadas por las personas afectadas.

"Desde el primer momento nos hemos anticipado e impulsado medidas para que los vecinos encuentren una respuesta clara. Ahora con este dispositivo damos un paso más, estar todavía más cerca de los afectados, facilitarles información, escuchar sus inquietudes y acompañarles en las gestiones necesarias para avanzar hacia la normalidad", ha señalado la alcaldesa.

NUEVO DISPOSITIVO ATENDIDO POR POLICÍA LOCAL

En concreto, este nuevo dispositivo, atendido por Policía Local, se concretará en unas carpas informativas en diferentes puntos de la zona con mayor concentración de daños. Estos puntos permitirán ofrecer una primera información sobre los recursos disponibles, informar sobre los servicios que presta la Oficina de Información y Asesoramiento y derivar hacia ella a aquellas personas que necesiten una atención más específica.

Al mismo tiempo, servirán para recoger directamente las consultas, inquietudes y necesidades de los vecinos y vecinas y acercar la atención municipal a la calle. La primera carpa estará en el entorno de la Calle Navarra: hoy en la Avenida de Dílar; el jueves se trasladará a la Plaza Margarita Xirgu y el viernes estará en Pintor Maldonado. Una vez completadas estas primeras jornadas, el Ayuntamiento evaluará el funcionamiento del dispositivo y, si se considera necesario, mantendrá esta atención de proximidad en estos puntos.

Por su parte, la Oficina de Información y Asesoramiento continúa siendo el principal punto municipal de referencia para las personas afectadas y funciona con un enfoque multidisciplinar para concentrar información, orientación y acompañamiento. Desde su puesta en marcha, inmediatamente después del primer terremoto, ha atendido ya a más de 1.700 personas, 1.100 de ellas en reuniones grupales.

La alcaldesa ha recordado además que, a partir de este viernes, la atención se reforzará con el traslado temporal de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía al Centro Cívico, que atenderá a los vecinos afectados los lunes, miércoles y viernes, entre las 10,00 y las 13,00 horas.

La incorporación del Defensor y de su equipo permitirá reforzar el acompañamiento y la atención de consultas, incidencias y necesidades derivadas de los terremotos. Su trabajo aportará especialmente su experiencia en orientación ciudadana, mediación y relación con las distintas administraciones y servicios públicos.

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES

Junto a las actuaciones inmediatas, el Ayuntamiento de Granada trabaja ya en la siguiente fase, con el objetivo de abordar un plan específico de rehabilitación y regeneración urbana para el área con mayor concentración de daños, que permita actuar también sobre edificios que, aun sin presentar daños estructurales graves, necesitan intervenciones que garanticen su conservación y futuro.

Esta línea quedó incorporada a la propuesta aprobada por el Ayuntamiento en el Pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado viernes y que contó con el apoyo unánime de todos los grupos.

En este sentido, la alcaldesa ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que agilice la tramitación de la declaración de Granada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una herramienta que permitirá articular medidas extraordinarias para afrontar las consecuencias de la serie sísmica.

Carazo ha trasladado igualmente al Gobierno la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar en todo lo necesario para garantizar la inclusión de Granada capital en esta declaración y contribuir a que contemple el mayor número posible de medidas y necesidades, teniendo en cuenta las características específicas de la ciudad, la concentración de daños en determinadas áreas y edificios y las distintas situaciones sociales y económicas de las personas afectadas.

"Necesitamos que esta declaración se agilice. Granada tiene que estar incluida y queremos colaborar con el Gobierno en todo lo necesario para que su alcance sea lo más amplio posible y nos permita disponer de herramientas para responder a todas las necesidades, especialmente a las de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad", ha reclamado la alcaldesa.

Asimismo, el Consistorio mantiene su petición de activar las medidas extraordinarias disponibles para particulares, actividades económicas e infraestructuras municipales, así como las ayudas que puedan corresponder a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y los instrumentos de colaboración de la Junta de Andalucía.

"Seguimos atendiendo lo inmediato, pero tenemos que preparar al mismo tiempo la recuperación. Eso significa estar cerca de las personas, acelerar las respuestas y trabajar con el resto de administraciones para que nadie, especialmente quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, se quede atrás", ha concluido Carazo.

DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO

Desde el inicio de la serie sísmica, el Ayuntamiento de Granada viene trabajando en coordinación con el Consorcio de Compensación de Seguros, al tiempo que mantiene activo el dispositivo municipal de inspección y revisión de edificios, con especial atención a los inmuebles que presentan una mayor afección y a aquellos casos que requieren seguimiento.

La alcaldesa ha recordado que los afectados deben comunicar directamente sus siniestros al Consorcio a través de los canales habilitados por este organismo, que es quien gestiona y tramita los expedientes que, por su parte, el Ayuntamiento está trasladando aquellos casos en los que se detectan situaciones de especial urgencia para solicitar su priorización.

Precisamente, con el objetivo de mejorar el servicio que se está prestando y avanzar en esta coordinación, este jueves se celebrará, a petición del Ayuntamiento de Granada, una reunión con responsables del Consorcio.

Entre otras cuestiones, el Ayuntamiento planteará la necesidad de que, además del trabajo de inspección y peritación que viene realizando, el Consorcio acerque también su servicio de información a la zona con mayor concentración de daños, dado que las consultas relacionadas con seguros, expedientes, peritaciones y tramitación son actualmente unas de las más demandadas por los ciudadanos en la Oficina de Información y Asesoramiento.

"La coordinación está funcionando desde el principio y queremos seguir mejorándola. Necesitamos que las peritaciones avancen con agilidad, pero también que la información llegue directamente a los vecinos. Si una de sus principales preocupaciones es saber cómo está su expediente y qué pasos tiene que dar, tenemos que facilitar que esa respuesta esté lo más cerca posible", ha explicado Carazo.