El pianista Andrés Carlos Manchado crea en directo 'El Cántico de las Criaturas' con lectura poética el 12 en Córdoba

CÓRDOBA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pianista, compositor y catedrático de prestigio Andrés Carlos Manchado llevará a cabo el viernes 12 de diciembre una improvisación espiritual en la Iglesia del Santo Ángel-Capuchinos, en la emblemática Plaza del Cristo de los Faroles de Córdoba, al crear en directo 'El Cántico de las Criaturas' mientras Dalia Bartoli y María Dolores Ramírez Benavente darán voz a los versos originales en una lectura que dialogará con la música.

Según destacan desde la organización, será una experiencia musical singular, a las 20,30 horas, siendo un recital que se desmarca de los tradicionales conciertos al no contar con una partitura previa, sino que será una creación absolutamente extemporánea, nacida del instante y la inspiración del artista.

Manchado, figura del panorama musical español que domina la improvisación pianística, dotará a la velada de una atmósfera llena de espiritualidad, emoción y sorpresa. Para ello, se ha forjado una carrera multifacética en el mundo de la música. Formado en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, donde obtuvo títulos en Piano, Solfeo, Repentización, Transporte y Acompañamiento, es considerado un referente en la interpretación y composición de música española.

Su trayectoria ha abarcado el concierto, la docencia y la crítica, destacando también como director de la sección musical de la Revista de Excelencia Numen, desde donde ha conectado con las principales figuras del arte y la música internacional.

Sus actuaciones han resonado en eventos de relevancia como el Día Nacional de Portugal, el Seminario Internacional 'España y América', y los Conciertos Poéticos junto a reconocidos escritores y poetas cordobeses, además de inauguraciones académicas y entregas de premios en prestigiosas instituciones.

Como compositor, ha estrenado obras en importantes escenarios de Madrid, Córdoba, Inglaterra, México e Italia, y sus conciertos han sido transmitidos por RTVE y CanalSur. La crítica internacional ha elogiado el estilo de Manchado, ensalzando su "fuerza", "profundidad intuitiva" y "brillantez técnica", y afirmando que "Rachmaninov, Albéniz y Granados estarían orgullosos de él".

NOTABLE COMPROMISO SOCIAL

Su compromiso social es igualmente notable, habiendo dedicado conciertos a causas como la paz, la justicia social, la ecología y la memoria histórica, con títulos destacados como 'Holocausto', 'Holodomor', 'Música por la paz' o 'Un mundo mejor es posible'.

En el ámbito educativo, ha impulsado la creación de los estudios de 'Piano Flamenco' y ha dirigido proyectos internacionales para la formación de jóvenes pianistas, siendo actualmente catedrático titular en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Además, ha impartido 'masterclass' y conferencias en universidades de Europa y América y ha colaborado en investigaciones sobre sobredotación musical y formación de músicos invidentes junto a la ONCE.

Andrés Carlos Manchado es, además de músico, licenciado en Derecho y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. Su reconocimiento académico se refleja en su nombramiento como Académico correspondiente en Sevilla de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Su versatilidad y compromiso lo convierten en una figura esencial en la cultura musical contemporánea.

En este sentido, el concierto del día 12 de diciembre será un homenaje a la creatividad, la espiritualidad y la improvisación, invitando al público a vivir una experiencia sonora única en un entorno cargado de historia y simbolismo.