La Junta celebra en Sevilla el Día de la Mujer con un encuentro intergeneracional de homenaje en el CPA de Triana

Acto de celebración del Día de la Mujer por parte de la Junta de Andalucía en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto a la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, ha conmemorado este viernes el Día Internacional de la Mujer en Sevilla con un encuentro intergeneracional celebrado en el Centro de Participación Activa (CPA) de Triana.

El acto institucional, organizado a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha contado también con la presencia de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia, Mercedes Soriano, los delegados territoriales del Gobierno andaluz en Sevilla, así como la directora general de Empleo, Familia e Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Díaz.

Según ha indicado la Junta en una nota, Miembros del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, de la Asociación de Mujeres Empresarias, de la Asociación de Mujeres en Igualdad, de la Asociación Mujeres Plus; AMFE- Castilleja de la Cuesta; Fakali, del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), otros colectivos y entidades de la Mujer de la provincia y representantes de alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Gustavo Adolfo Bécquer, han compartido el acto.

Tras la lectura del manifiesto institucional, usuarios del CPA Triana y alumnos del IES Gustavo Adolfo Bécquer, acompañados por la coordinadora de Igualdad del centro, han procedido a leer sus respectivos manifiestos en favor de la igualdad, para dar paso a los testimonios de hombres y mujeres mayores del Centro de Participación Activa, así como de chicas y chicos del colegio participante.

Con posterioridad, se ha celebrado un coloquio intergeneracional sobre igualdad. Los actos han concluido con la actuación de los talleres de coro-baile y guitarra del CPA Triana en homenaje a las mujeres.

Asimismo, el Instituto Andaluz de la Mujer ha instalado una carpa informativa en la entrada del centro de participación activa, así como información sobre los recursos que la Junta de Andalucía pone a disposición de las mujeres, las empresas, los centros educativos y las familias para seguir avanzando en igualdad.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha destacado que hay que reivindicar, "con mayor determinación si cabe, la igualdad como derecho humano fundamental, recociendo el papel imprescindible desempeñado por las mujeres en el progreso, la vertebración y la cohesión social de Andalucía, desde sus pueblos hasta las ciudades". De esta forma, se ha referido a la campaña institucional de este año que, bajo el lema 'Las mujeres que llevas dentro', está dedicado a madres, abuelas, bisabuelas y a todas "las que han conseguido que hoy en día las mujeres sean lo que quieran ser".

"La igualdad de género no excluye, no resta derecho; todo lo contrario, los amplía. Por ello, la Comunidad andaluza trabaja para que la igualdad real y efectiva no sea una utopía, porque cuando avanzan las mujeres avanza Andalucía", ha señalado Sánchez.

MEDIDAS DE LA JUNTA

En esta línea, el responsable de la Administración andaluza en la provincia ha ejemplificado algunas de las medidas puestas en marcha durante los últimos años por la Junta de Andalucía en materia de igualdad, como el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad que, a su vez, también es el primero a nivel nacional.

También ha puesto de relieve la mejora de los servicios de atención e información a las mujeres y ha destacado cómo a lo largo de esta legislatura se han estabilizado los centros municipales de información a la mujer, red de apoyo a las mujeres que "se ha convertido en la más grande de Europa".

Ricardo Sánchez ha incidido en que a través de la coeducación en igualdad se "han creado nuevas oportunidades laborales para las mujeres en sectores donde su presencia era minoritaria". "Hoy en día, en el sector de la industria andaluza, el número de mujeres ocupadas desde 2018 ha crecido casi un 45%, el doble que a nivel nacional", ha destacado.

Por su parte, la Junta ha destacado que el incremento del número de mujeres dedicadas a la I+D ascendió a un 30,8% entre 2019 y 2024. En la educación superior, entre 2018 y 2025, la presencia de las mujeres en las universidades públicas andaluzas aumentó un 5,12% y las matriculaciones femeninas en másteres un 16,5%.

Pese a los datos que muestran el avance de la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad andaluza, el delegado de la Junta en Sevilla ha matizado que "la igualdad real aún está lejos, pero los avances son innegables y el proceso es irreversible".

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha concluido puntualizando que "el talento, la fuerza y el tesón de todos, hombres y mujeres por igual, es lo que ha hecho posible el avance y la modernización de nuestra tierra, el espíritu de concordia que nos guía y los logros que hoy hacen de Andalucía un ejemplo en España y en el mundo".