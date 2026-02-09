Piden 15 años de prisión para un acusado de continua agresión sexual a una menor en Córdoba

Archivo - Ciudad de la Justicia de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de 15 años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual supuestamente cometido sobre una menor de edad familiar. Los hechos se prevén juzgar esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

En este sentido, según recoge la calificación del Ministerio Público, el suceso ha tenido lugar en el interior de un domicilio de la capital "en fecha no concretada".

Además de la pena de cárcel, el procesado se enfrenta a diez años de libertad vigilada; una orden de alejamiento durante 16 años; inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior a cinco años al de la duración de la pena privativa de libertad, e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por un tiempo de ocho años.