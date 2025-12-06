Piden cinco años de cárcel para un falso asesor financiero acusado de estafar 20.000 euros a un cliente en Granada

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de cinco años de prisión para un falso asesor financiero que será juzgado en la Audiencia de Granada acusado de estafar 20.000 euros a un cliente al que le aseguró que invertiría el dinero para que le reportara beneficios.

El acusado presuntamente contactó en enero de 2022 con la víctima, un veterinario al que conocía a través de la familia de su exnovia, para explicarle a qué se dedicaba, exhibiéndole sendos títulos en los que supuestamente se acreditaba que había superado el examen para obtener el título de agente financiero y que estaba cualificado para ofrecer asesoramiento en esta materia.

Así, y tras múltiples conversaciones en las que le reiteró su experiencia, le convenció para que le entregara 10.000 euros para que los invirtiera, asegurándole que percibiría mensualmente entre el 5 y el 6 por ciento de la inversión que había realizado.

Una semana después la víctima le hizo otra transferencia por valor de 3.000 euros y durante otros tres días consecutivos le hizo otros tres ingresos por otros 7.000 euros más, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Con estas cantidades en su poder, el acusado presuntamente hizo creer a su cliente que las estaba invirtiendo para generar beneficios "sin que ello correspondiera con la realidad puesto que no consta inversión alguna, ningún beneficio generaron y, requerido para devolver el dinero, nunca lo devolvió", agrega el fiscal.

De hecho considera acreditado que no tenía conocimiento alguno sobre inversiones puesto que las entidades en las que supuestamente obtuvo sus conocimientos confirmaron que no constaba como alumno y que por tanto los títulos que exhibió a la víctima eran "falsos".

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa, otro de intrusismo y otro de falsedad por el que pide que sea condenado a un total de cinco años de cárcel.