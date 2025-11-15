Piden cuatro años de prisión a un joven tras ser sorprendido vendiendo droga a las puertas de una discoteca de Granada

Archivo - Edificio de la Fiscalía Superior de Andalucía y Provincial de Granada, en imagen de archivo - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión y 477,57 euros de multa a un joven de 23 años que fue sorprendido en la madrugada del 8 de octubre de 2022 a las puertas de una discoteca del entorno de Neptuno, en Granada capital, vendiendo al parecer droga, que fue a esconder en un paquete cuando vio a los agentes de la Policía Local en labores de vigilancia en la zona.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, "alertado de la presencia policial, de manera disimulada y en la creencia de que no era observado por los agentes, escondió en un hueco de un muro un paquete que contenía varias bolsitas de diversas sustancias estupefacientes".

Las habría portado consigo "con la intención y la finalidad de distribuirlas y facilitarlas para su venta a terceras personas". En concreto, según detalla el fiscal, eran diez bolsitas de "cristal", otra con diez pastillas azules que habrían resultado ser anfetaminas, y otra con dos papelinas de cocaína.

Los agentes se dirigieron al lugar "consiguiendo extraer dicho paquete y constatar su contenido, razón por la que procedieron a la detención del acusado". Los 3,5 gramos de MDMA, los 4,5 de éxtasis y los 0,7 de cocaína habrían alcanzado en total un valor en el mercado negro de 159,19 euros.

Está previsto que estos hechos sean enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 26 de noviembre.