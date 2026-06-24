Piden al Gobierno revisar la viabilidad del tren Guadix-Baza-Lorca tras un estudio de la Universidad de Granada

El estudio, coordinado por el catedrático de Economía Financiera de la UGR, Andrés Navarro Galera, ha sido presentado en en un acto con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por la reapertura de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca va a solicitar al Gobierno de España la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad del corredor después de que un informe elaborado por la Universidad de Granada (UGR) haya detectado carencias en el análisis previo que descartó la recuperación de esta conexión ferroviaria.

El estudio, coordinado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR, Andrés Navarro Galera, ha sido presentado en la sede del rectorado en el Hospital Real durante el encuentro de la Mesa del tren Guadix-Baza-Lorca, en el que la Universidad de Granada, representada por su rector, se ha incorporado oficialmente a este espacio de trabajo impulsado por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez.

La incorporación de la UGR supone un nuevo impulso a una reivindicación que cuenta con un amplio respaldo institucional, social y empresarial, y que reúne a administraciones como las Diputaciones de Granada y Almería, el Gobierno de Murcia, ayuntamientos de las provincias afectadas, asociaciones empresariales y colectivos ferroviarios.

El estudio universitario analiza el informe previo que concluyó que la reapertura del corredor no era viable y señala la existencia de debilidades metodológicas y carencias en los criterios utilizados, planteando la necesidad de realizar una nueva evaluación con una visión más actualizada del papel del ferrocarril.

Entre las cuestiones señaladas, el análisis destaca la necesidad de incorporar una valoración más completa de los beneficios económicos, sociales, ambientales y territoriales, así como el papel de esta infraestructura dentro de la conexión ferroviaria entre territorios.

La línea Guadix-Baza-Lorca permanece cerrada desde 1984. Desde la Mesa se defiende que su recuperación supondría una oportunidad para mejorar las comunicaciones, favorecer el desarrollo económico y contribuir a la lucha contra la despoblación en las comarcas afectadas.

La incorporación de la Universidad de Granada permite sumar conocimiento científico y técnico a una reivindicación histórica que continúa incorporando apoyos con un objetivo común: solicitar al Gobierno de España que vuelva a estudiar una infraestructura considerada estratégica para el futuro del territorio.