Piden ocho años de internamiento para el acusado del apuñalamiento mortal de un menor en el Arenal de Córdoba

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido este lunes el juicio por el apuñalamiento mortal el pasado 1 de febrero en el recinto ferial de El Arenal de Alejandro Ortega Romero, de 16 años, que ha quedado visto para sentencia y en el que la acusación particular ha solicitado para el acusado, también menor en el momento de los hechos, una pena de ocho años en un centro de internamiento, así como una indemnización de 450.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Así lo ha confirmado el abogado de la familia de víctima, Carlos Arias, en declaraciones a Europa Press, detallando que tanto la acusación particular como la fiscal señalaban que "los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato" y no de homicidio, pidiendo "la máxima pena que está prevista para este tipo de procedimientos en la Ley de Menores, que es ocho años de internamiento en centro", y otros "cinco años después de libertad vigilada".

"La diferencia que hay con el fiscal es que yo pido que en vez de internamiento en un centro terapéutico, sea en un centro de reforma normal y corriente", pues "entiendo que si no está enfermo tiene que estar en un centro normal", ha puesto de manifiesto el abogado.

Así las cosas, la acusación particular también ha solicitado como responsabilidad civil por los hechos causados una cuantía de 450.000 euros, aunque es "una estupidez" valorar con dinero la "vida de un muchacho de 16 años". La responsabilidad civil, ha argumentado el abogado, "es de la Junta de Andalucía, puesto que el muchacho está en desamparo desde el año 2022 y ejercía la patia potestad" el Gobierno andaluz.

Durante el desarrollo del juicio los testigos "han ratificado todos sus declaraciones" y situaban al acusado en el lugar de los hechos, "como el único, y lo reconocen" por "mucho que se niegue por parte de la defensa". Arias ha recalcado que entendemos que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato porque "se da con alevosía y sin posibilidad de defensa".

Arias ha señalado que la defensa alegaba que el acusado "tenía mermada su voluntades y había un atenuante por drogadicción y por el trastorno", pero eso es "una apreciación subjetiva de la parte que no se sustenta en nada, puesto que el informe del médico forense exhaustivo determina que sí, que puede tener un trastorno asocial, pero que no le afecta la imputabilidad y es totalmente imputable a todos los efectos", ha apostillado.

Antes del juicio, unas 200 personas se han concentrado en el exterior de los juzgados reclamando justicia para Alejandro y portando distintas pancartas en las que se podían leer mensajes como '8 años = 1 vida' o 'Justicia Álex. Fuera Navajas'.

Emergencias 112 recibió aviso el sábado 1 de febrero, sobre las 22,20 horas, de que una persona había sido apuñalada en El Arenal, por lo que alertaron a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. Según precisaron desde el centro coordinador, el apuñalado era un menor de 16 años, que fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde falleció, como consecuencia de las heridas por arma blanca que presentaba en la zona del abdomen.