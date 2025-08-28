Piden precaución a usuarios de motos de agua y surferos en las playas de Almuñécar (Granada) por fuertes vientos

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Guardia Civil y Policía Local de Almuñécar han pedido, a primera hora de la tarde de este jueves, a los usuarios de motos acuáticas y tablas de surf en las aguas de los tramos de playa de este municipio de la Costa Tropical en los que las rachas de viento de poniente de hasta 33 kilómetros por hora no han impedido el baño que extremen la precaución tras una mañana ya condicionada por los flujos de aire a gran escala.

Desde el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía se ha informado este jueves en la tarde a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, de avisos amarillos por viento tanto en el litoral de Granada como en el Poniente de Almería y en la capital almeriense, los cuales se han sumado a los ya vigentes por fenómenos costeros en Málaga y Cádiz.

Fuentes conocedoras de los refuerzos de los cuerpos de seguridad han indicado a Europa Press que los fuertes vientos racheados y no continuos pueden aún mantenerse hasta el sábado en la zona, donde buena parte de las playas de Almuñécar están este jueves en la tarde con bandera roja y por tanto no está permitido el baño. Sea como sea, la presencia de algún bañista en el mar pese al temporal lleva a la petición de que se extremen las precauciones.

En Almuñécar, donde en La Herradura esta misma semana un grupo de usuarios de kayak hubo de ser rescatado en un momento dado tras perder el control de las barcas por las fuertes rachas de viento, en lugares como Marina del Este aficionados al buceo han aprovechado en la mañana de este jueves para practicar cuando aún había bandera verde.

Posteriormente, como en la playa de Velilla, la situación ha evolucionado con aumento de vientos, lo que ha llevado a la colocación de bandera amarilla. Ha sido roja a primera hora de la tarde en otros arenales como los de La Herradura, San Cristóbal o Puerta del Mar, sin que se hayan registrado incidentes.