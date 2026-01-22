Piden el Premio Princesa de Asturias y la Medalla de Andalucía para los vecinos de Adamuz (Córdoba)

El joven de 16 años, Julio Rodríguez, relata a los Reyes, Felipe VI y Letizia, que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Instituciones, colectivos y ciudadanos de toda España han comenzado a movilizarse para que se reconozca la labor de los vecinos de Adamuz (Córdoba) en materia de auxilio, atención y apoyo a las víctimas y sus familiares tras el accidente ferroviario entre dos trenes, que se ha cobrado la vida de 45 personas. En este contexto, destacan la petición para la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia o de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia o a los Valores Humanos, mientras que otros reconocimientos pasan por el nombramiento de un parque o un pasodoble en el Carnaval de Cádiz.

En este contexto y en una nota, la Asociación SOS Desaparecidos ha informado de que ha presentado "formalmente" ante la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía "la solicitud de concesión de la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia a los vecinos" de la localidad para reconocer "su actuación ejemplar" en el siniestro.

La asociación ha remarcado que, en los momentos iniciales de la emergencia, "marcados por la incertidumbre y el impacto humano, la población de Adamuz respondió de manera espontánea, inmediata y profundamente solidaria, prestando auxilio directo a las personas afectadas, colaborando en las labores de atención y acogida y ofreciendo apoyo material y emocional, incluso antes de la llegada de los servicios de emergencia".

SOS Desaparecidos ha destacado que esta respuesta colectiva "no obedeció a ninguna obligación ni instrucción previa, sino a un profundo sentido de humanidad, responsabilidad social y compromiso con el prójimo", convirtiendo al municipio en "un auténtico refugio para las víctimas en uno de los momentos más difíciles de sus vidas". "La conducta del pueblo de Adamuz representa los valores más nobles de nuestra sociedad: cercanía, hospitalidad, empatía y unión ante la adversidad", han remarcado, añadiendo que "reconocer esta actuación es reconocer lo mejor de Andalucía".

Entretanto, el presentador y humorista Manu Sánchez, que en 2025 recibió la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, ha asegurado en la red social 'X' que "sería un orgullo, emocionante y justo" que el pueblo de Adamuz recibiera este mismo galardón, pues su gente muestra "la cara más nuestra, real y generosa Andalucía", esa que "en los momentos más difíciles siempre sabe estar a la altura". Es la cara de una "sociedad unida", que "sabe llorar y estar junto al dolor cuando toca, aún siendo la tierra de la alegría". "Gracias por tanta luz y tanta humanidad en momentos tan oscuros", ha apostillado.

Otra propuesta para que la Medalla de Andalucía sea concedida a Adamuz llega desde el Ayuntamiento Montoro (Córdoba), cuya alcaldesa, Lola Amo (PSOE), llevará al próximo Pleno municipal la proposición de solicitar al Gobierno andaluz dicho reconocimiento "por la actuación de sus vecinos y de su ayuntamiento en la asistencia que prestaron a los pasajeros de los trenes accidentados".

También comparte esta idea el PSOE-A que ha planteado que el Parlamento andaluz se posicione a favor de que el Consejo de Gobierno de la Junta pueda acordar la concesión de una de las Medallas de Andalucía que se entregan anualmente al pueblo de Adamuz "como reconocimiento a su comportamiento ejemplar y a los valores de humanidad y compromiso demostrados" ante la "tragedia".

Igualmente, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que su partido se suma "a la petición que están haciendo muchos sectores de la sociedad civil de que se otorgue a Adamuz la Medalla de Andalucía" por su "ejemplo de solidaridad y de compromiso cívico".

En la plataforma Change.org existe una recogida de firmas incipiente ('https://goo.su/AQuYS'), con cerca de 430 firmas, que, impulsada por Alfonso Puerta, propone que se le conceda el Premio Princesa de Asturias a la Concordia "a todo el municipio, no solo por la valentía y entrega mostrada, sino también para inspirar a otras comunidades a seguir su ejemplo". En este contexto, se resalta concederle este premio sería "un acto de reconocimiento a su extraordinaria demostración de solidaridad y humanidad".

También en la misma plataforma y con cerca de 12.000 firmas, existe otra iniciativa ('https://goo.su/tJTSA8'), cuyo impulsor es Gregorio Pinazo, que pide el nombramiento de una calle para los vecinos de Adamuz, porque, "como siempre pasa, se hablará mucho en los medios de su valentía, humanidad y apoyo desinteresado durante cuatro días y luego se olvidará". Con el objetivo de que eso no ocurra se propone que "se nombre una calle del pueblo como la calle de la 'Solidaridad de Adamuz'". "Da igual en qué punto de España nos encontremos", explica desde Cambra, A Coruña, resaltando que "este tipo de situaciones tan dolorosas siempre generan una sensación de unidad que no deberíamos olvidar el resto del año".

UN PARQUE EN OBEJO Y UN PASODOBLE EN EL COAC 2026

Por otra parte, el Ayuntamiento de Obejo (Córdoba) prevé celebrar un Pleno extraordinario que, además de servir para "mostrar las condolencias" del Consistorio a los familiares y allegados de las víctimas y "expresar públicamente el agradecimiento institucional" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, servicios sanitarios y demás personal de emergencias que han participado en las labores de auxilio y atención derivadas", servirá para aprobar la denominación de 'Vecinos de Adamuz' para un nuevo parque.

En concreto, el municipio obejeño quiere darle este nombre al "parque-mirador que se está construyendo en el entorno de la calle Vereda del núcleo de Cerro Muriano", todo ello por la "ejemplaridad de los adamuceños" y "sus grandes muestras de solidaridad, humanidad, compromiso y heroicidad ante los trágicos acontecimientos".

Por otro lado, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz 2026 también ha tenido una actuación para recordar la tragedia y la solidaridad del pueblo de Adamuz. En concreto, la comparsa 'Las Mariposas' ha llevado a las tablas del Teatro Falla el pasodoble 'El pueblo salva al pueblo', que refleja en su letra que el siniestro hizo del domingo "la noche más dura del invierno", pero, según continúa, "Adamuz de mis entrañas eres quien me dio el consuelo, quien me levantó del suelo", en señal de reconocimiento a los vecinos y su labor.

HOMENAJE DE ESTADO, MISAS Y MINUTOS DE SILENCIO

Por otra parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado llevar a cabo un homenaje de Estado el sábado 31 de enero. Dicho homenaje se celebrará en Huelva dado que, aunque el accidente se produjo en territorio cordobés, al menos 25 de los 45 fallecidos son originarios de la provincia onubense.

Igualmente, el próximo domingo, 25 de enero, a las 11,00 horas, se celebrará en la Caseta Municipal de Adamuz una misa funeral presidida por el obispo titular de la Diócesis de Córdoba, Jesús Fernández, una celebración en la que, de forma extraordinaria, estará presente la imagen de la Virgen del Sol, patrona de Adamuz.

Este viernes, a las 19,30 horas, la Catedral de Granada celebrará una misa funeral por los fallecidos en el accidente de Adamuz, mientras que la Catedral de Sevilla acogerá el 28 de enero, a las 20,00 horas, una misa funeral en memoria de las víctimas de Adamuz y de Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona). La Diócesis de Huelva lo hará el jueves 29 de enero, a las 18,00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced.

También cabe destacar que la ACB y todos los clubes de la Liga Endesa, que ya han expresado su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas, guardarán, en señal de duelo, un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los partidos de la jornada 17.