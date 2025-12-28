Piden tres años y medio de cárcel para un viajero sorprendido con droga en la estación de autobús en Granada

Archivo - Sede de la Fiscalía Superior y provincial de Granada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años y medio de cárcel para un hombre que fue sorprendido este pasado verano por la Policía Nacional con varias bolsas de plástico con droga en la estación de autobuses de Granada.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde del pasado 5 de julio. Los agentes estaban realizando funciones de control de viajeros cuando dieron el alto al acusado y le realizaron un cacheo superficial entre sus pertenencias.

Durante estas labores le encontraron con varias bolsas de plástico que contenían marihuana, MDMA, metanfetaminas, hachís y ketamina con un valor en el mercado de cerca de 300 euros, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio fiscal considera que el acusado tenía intención de traficar con estas sustancias y le acusa de un delito contra la salud pública por el que será juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

Solicita que sea condenado a tres años y medio de prisión, así como al pago de una multa de 718 euros, además del decomiso y la destrucción de la droga.