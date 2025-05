Pilar Algar llama a participar en Juventudes Socialistas como "escuela de valores" para "transformar Córdoba"

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba, Pilar Algar, también miembro de la Ejecutiva del PSOE de Córdoba como secretaria de Vivienda de la CEP, ha llamado este sábado a los jóvenes a participar "activamente" en Juventudes Socialistas como "una escuela de valores para poder transformar Córdoba desde la política como herramienta útil a través de la Justicia Social, la Igualdad y el Feminismo".

En su intervención en el Congreso de JSA de Córdoba que se ha celebrado en La Carlota, con la participación de la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, la nueva responsable del colectivo joven socialista ha mostrado su "agradecimiento" a la dirección saliente, al mando de José Reifs, a su agrupación local del Partido Socialista de Benamejí, y a su familia, "una familia trabajadora y humilde que me enseñó que con esfuerzo, con constancia y con dignidad, todo se puede conseguir", ha indicado el PSOE en una nota.

Durante su exposición de los retos que JSA de Córdoba afronta en este mandato, Algar ha recalcado que "los tiempos cambian, pero hay algo que permanece, las ideas, y nuestra firme creencia en la justicia social, en la igualdad, en el feminismo, en el poder de lo público y en la política como herramienta de transformación real, algo que va innato en nuestro ADN socialista".

Así, se ha hecho eco de las mujeres que le precedieron y que "abrieron puertas a patadas, muchas invisibilizadas y otras que se quedaron en los márgenes, las que se dejaron la piel por ocupar espacios que nos eran negados", al tiempo que ha destacado que estar donde está es "una responsabilidad política y feminista, no para llenar cuotas, sino para liderar, para pensar, para organizar, para transformar, porque el feminismo no es una opción, es una urgencia".

Pilar Algar ha trasladado que el proyecto que encabeza es colectivo y donde "cada voz importa, donde cada persona suma y aporta, porque aquí todas y todos valemos por igual", y ha defendido que Juventudes Socialistas "no es sólo una organización política, sino una escuela de valores donde se aprende mucho más que ideología: aprendemos a escuchar, a debatir con respeto, a defender nuestras ideas con firmeza pero con empatía, a que el compromiso se construye y que la política es servir, no servirse", ha dicho.

"Juventudes es muchas veces la primera trinchera, pero también el primer refugio. El lugar donde encuentras tu voz y hay mucha gente que piensa, sueña y pelea como tú", ha subrayado Algar, que insistió en que "la derecha, en Andalucía, nos está robando el futuro porque nos han querido convencer de que pedir un empleo digno, una vivienda accesible, un transporte público decente o atención a la salud mental es pedir demasiado".

Así, ha remarcado que "el problema" no es su generación, sino "un sistema que solo funciona para quienes ya lo tienen todo y tiene cómplices con nombres y apellidos, se llama derecha, se llama PP, se llama Juanma Moreno, se llama ultraderecha, se llama egoísmo, se llama machismo, clasismo, xenofobia y odio", ha aseverado Algar ante el plenario antes de pedir que a Juventudes Socialista que sean "la piedra en el zapato de los que quieren que nos callemos, nos conformemos y aceptemos lo injusto como si fuera lo normal".

Tras asegurar que el "cambio ya está en marcha con María Jesús Montero", ha comentado que "nos enfrentamos a una derecha que pacta con quienes niegan la violencia machista, persiguen a las personas migrantes, se burlan del feminismo, atacan a los sindicatos, censuran la cultura y nos quieren fuera de la política" la "misma derecha que se avergüenza del acento de sus vecinos, la misma derecha que se avergüenza de nuestro seseo cordobés".

"Frente a ellos, no basta con resistir, sino que hay que avanzar y organizarse, desde las redes y las calles, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, en las universidades y los barrios, pendientes de que no se recorten los derechos de los jóvenes, donde se discuta sobre el acceso a la vivienda, donde se cuestione la igualdad entre hombres y mujeres, donde se ponga en juego la calidad de la educación o el derecho a un empleo digno. Vamos a defender el feminismo con todas nuestras fuerzas porque nuestras libertades no se tocan", ha concluido.