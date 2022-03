Pilar Llop tras las palabras de Aguirre: "Es una irresponsabilidad que se intente mezclar todo tipo de violencias"

GRANADA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha considerado una "irresponsabilidad que a estas alturas se intente mezclar todo tipo de violencias", la que se genera en el ámbito doméstico y la violencia de género, lo que favorece, según ha dicho, que no se desarrollen políticas públicas destinadas de manera precisa a la protección de las víctimas y a la persecución de estos delitos.

La ministra se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada tras la polémica surgida después de que las declaraciones del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en Madrid sobre la violencia intrafamiliar.

"No todas las violencias son iguales, no todas actúan de la misma manera y me preocupa muchísimo que el PP se esté dejando llevar por esa ola de la extrema derecha", ha sostenido Pilar Llop, para quien este partido debe hacer "una seria reflexión sobre dónde está derivando su política en materia de protección de las mujeres". "Pactar con Vox y con la extrema derecha lo que pone en riesgo son los derechos de las mujeres, es una traición a sus derechos y también a su protección", ha sentenciado la ministra.

En relación a las palabras de Aguirre, ha recalcado que es "una irresponsabilidad que se intente mezclar toda la violencia" pues hay distintos tipos, una que se genera en el ámbito doméstico y también "una violencia que es de género" y que existe por una situación de "dominio", "de poder de un sexo sobre otro, en este caso del sexo masculino sobre el femenino". A su juicio, mezclarlo "lo que hace es confundir y que no se establezcan políticas públicas que vayan destinadas de una manera precisa a la protección de las víctimas y la persecución de estos delitos".

Ha lamentado así que el PP "se esté escorando hacia la extrema derecha", cuando es un partido que votó en su momento a favor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, del pacto de Estado contra la violencia de género y que ratificó el convenio de Estambul.