Huidos en Atarfe (Granada) tras embestir a un vehículo policial con una furgoneta robada

ATARFE (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Varios individuos han sido captados in fraganti en la ciudad granadina de Atarfe a bordo de una furgoneta cuyo robo había sido denunciado semanas atrás. Al ser pillados por los agentes, embistieron contra el vehículo policial, huyeron y finalmente abandonaron el vehículo, que fue recuperado en el municipio vecino de Pinos Puente.

En este sentido ha informado la Policía Local de Atarfe en una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press en la que relata que la colaboración ciudadana fue fundamental para recuperar el vehículo, ya que en primera instancia los agentes del cuerpo municipal actuaron después de recibir el aviso de que se había visto la furgoneta sustraída el pasado 16 de junio.

Durante la actuación de la Policía Local, el conductor de la furgoneta robada embistió el vehículo policial causando daños al mismo y otros vehículos con la intención de abrirse paso y continuar la huida. Comenzó entonces una persecución que se prolongó hasta el municipio de Pinos Puente.

Finalmente, los ocupantes abandonaron la furgoneta, que instantes después fue recuperada por los policías. La investigación continúa abierta para la identificación y localización de los responsables del suceso.