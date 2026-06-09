Pinos Puente (Granada) se suma a Jornadas Europeas de Arqueología con una visita semiteatralizada a yacimiento de Ilurco

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

PINOS PUENTE (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

Granada participará este año en las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA), una iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura que se celebrará entre los días 12 y 14 de junio con actividades destinadas a "acercar a la ciudadanía el patrimonio arqueológico y los métodos de trabajo de esta disciplina".

Según ha indicado el Ejecutivo en una nota, la propuesta prevista en la provincia tendrá lugar el próximo 13 de junio en el yacimiento de Ilurco, situado en el Cerro de los Infantes, en el municipio de Pinos Puente.

Bajo el título 'Antiguo y moderno en una ciudad enterrada: Ilurco', se desarrollará una visita semiteatralizada que permitirá a los participantes conocer la historia y evolución de este "enclave arqueológico de referencia" en la Vega granadina.

En contexto, la actividad está organizada por el Ayuntamiento de Pinos Puente y el grupo de investigación Prometeo de la Universidad de Granada (UGR), y requiere inscripción previa a través del correo electrónico 'aadroher@ugr.es', indicando nombre y número de personas.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que "las Jornadas Europeas de Arqueología constituyen una excelente oportunidad para acercar a la ciudadanía el extraordinario patrimonio histórico y arqueológico de nuestra provincia".

"La actividad programada en Pinos Puente permitirá descubrir uno de los enclaves más relevantes de la Vega de Granada y poner en valor el trabajo de investigación y conservación que desarrollan especialistas e instituciones comprometidas con nuestro legado cultural", ha añadido.

Bajo este contexto, las Jornadas Europeas de Arqueología se celebran desde 2019 de forma simultánea en distintos países europeos con el objetivo de "divulgar el valor del patrimonio arqueológico, dar a conocer el trabajo de los profesionales del sector y fomentar la participación ciudadana en la conservación y difusión de la historia común europea".

En concreto, el programa incluye actividades para todos los públicos, como visitas guiadas, talleres, conferencias y jornadas de puertas abiertas en yacimientos arqueológicos. Entre ellas, han destacado la iniciativa 'Abierto por excavación', que permite visitar espacios arqueológicos en los que se están desarrollando trabajos de investigación y excavación, "favoreciendo un contacto directo con la labor de arqueólogos y especialistas".

De esta forma, el Ministerio de Cultura promueve un año más esta celebración en colaboración con instituciones culturales, administraciones públicas, universidades y entidades especializadas de todo el país, con la pretensión de "acercar el conocimiento arqueológico a la sociedad y poner en valor un patrimonio que constituye una parte esencial de nuestra memoria colectiva".

En suma, el programa completo de actividades de las Jornadas Europeas de Arqueología puede consultarse a través de 'https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/jea/2...'.