Pinos Puente implementa un 'botón del pánico' pionero conectado a Policía Local para prevenir agresiones a sanitarios

Archivo - Pinos Puente implementa un 'botón del pánico' pionero para prevenir las agresiones a los sanitarios - POLICÍA LOCAL DE PINOS PUENTE - Archivo

PINOS PUENTE (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) ha implementado un sistema pionero en Andalucía de coordinación operativa entre la Policía Local y los servicios de salud que previene las agresiones a los profesionales sanitarios que trabajan en la localidad. Se trata de un pulsador o 'botón del pánico'.

Así lo ha explicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Iván Fernández, que ha detallado que el sistema lleva en marcha desde mediados del pasado mes de agosto y que su eficacia ya constatada ha llevado al Consistorio a la decisión de implantarlo también para preservar la seguridad de los trabajadores de los Servicios Sociales municipales.

Fernández valora el hecho de que la administración local haya dado el primer paso adelante en la implementación de este servicio pionero en Andalucía en la medida en la que no tienen constancia de otro sistema igual en la región. "Lo que hace es que activa un protocolo donde la Policía se entera del incidente la primera, y avisa a la Guardia Civil enseguida", detalla el alcalde, a la vez que subraya la buena coordinación entre el cuerpo municipal y la Benemérita en Pinos Puente.

El servicio proporciona unos estándares de seguridad que incrementan el confort laboral de los profesionales sanitarios al saber que están conectados directamente con los servicios de policía.

"Se trata de que los profesionales estén lo más cómodos posible y que puedan atender a todos los usuarios en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia", explica el alcalde, quien destaca que los carteles que advierten de este sistema, ya instalado en el centro de salud de la localidad, están dando sus frutos.

El informe del proyecto, consultado por Europa Press, señala como este servicio constituye un procedimiento de gestión pública del riesgo al que están sometidos los trabajadores sanitarios: Episodios de violencia verbal, amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas ante las que el Ayuntamiento muestra su preocupación y apuesta por la implantación de medidas que minimicen dichos riesgos y permitan la continuidad de la prestación del servicio sanitario.

AlerSalud es el nombre de este sistema que, más allá del propio pulsador antipánico, y da lugar a otras variables que redundan en su eficacia como la prevención y disuasión, ya que mediante la instalación del dispositivo y de los paneles informativos a las entradas de los recintos sanitarios se alerta de la existencia de un dispositivo de vigilancia y conexión directa con Policía Local.

La función de alerta se realiza con la activación del sistema y la transmisión inmediata de la necesidad de presencia policial; y se pone en marcha una respuesta con asistencia inmediata de la patrulla de Policía Local, activando al mismo tiempo a Guardia Civil para su apoyo.

"Uno de los objetivos es evitar la escalada del conflicto, y la mayor presencia policial contribuye a ello", recoge el proyecto, que incide en la protección de los profesionales, el aseguramiento del centro sanitario, y la posterior identificación y realización de diligencias en caso de ser necesario.

El pulsador antipánico para sanitarios se activa de forma silenciosa y discreta por parte del profesional, lo que evita incrementar la tensión. Además, el dispositivo incorpora un sistema de videovigilancia mediante una cámara asociada que capta tres imágenes en caso de activación. Estas imágenes aportan información a la unidad policial sobre la identificación del agresor y el potencial peligro que puede ocasionar.