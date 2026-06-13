Piscinas municipales en Andalucía 2026: fechas de apertura y horarios en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla ante el calor

Archivo - Muchas personas dentro de la piscina municipal de Gines. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se prepara para la temporada de verano, que comenzará oficialmente el próximo 21 de junio. Sin embargo, las altas temperaturas ya se han dejado sentir en buena parte de la comunidad autónoma, especialmente en las zonas de interior, por lo que las capitales de provincia del interior andaluz ultiman la puesta a punto de sus piscinas municipales para hacer frente a la temporada estival. Ante esta situación, muchos residentes se preguntan cuándo abrirán estas instalaciones y cuáles serán sus horarios de funcionamiento.

Según una recopilación realizada por Europa Press, en la provincia de Córdoba las piscinas municipales de La Fuensanta y de la calle Marbella ya han abierto sus puertas. Además, este año contarán con un horario ampliado. En concreto, las instalaciones permanecerán abiertas de lunes a viernes entre las 11,00 y las 22,00 horas, mientras que los fines de semana el horario será de 10,00 a 22,00 horas. Asimismo, la piscina de La Fuensanta ofrecerá un servicio especial durante los meses de julio y agosto, ya que los viernes y sábados ampliará su horario hasta la 1,30 horas.

Por otro lado, en Granada, la piscina municipal de Almanjáyar, situada en el distrito Norte de la capital, inaugurará su temporada de verano este sábado. El horario de apertura será de 12,00 a 20,00 horas de lunes a viernes, y de 11,00 a 20,00 horas los sábados, domingos y festivos nacionales y locales.

El complejo cuenta con zona de aparcamiento, dos piscinas al aire libre --una destinada a la natación y otra recreativa, denominada 'La Playa'--, además de recepción, taquillas, áreas de juego, zona de hamacas y relax, y un bar-restaurante. Los usuarios podrán realizar reservas para acceder a la piscina, al bar-restaurante o para celebrar eventos en las instalaciones a través de internet.

En el caso de Jaén, la capital dispone de tres piscinas municipales: La Salobreja, Las Fuentezuelas y El Tomillo. La temporada de verano arrancará el próximo 20 de junio y todas las instalaciones permanecerán abiertas en horario de 11,00 a 20,00 horas.

No obstante, la piscina de La Salobreja ya abrió sus puertas de forma extraordinaria los pasados 6 y 7 de junio debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad. Asimismo, volverá a prestar servicio de manera excepcional este fin de semana y los días 13 y 14 de junio, como respuesta al calor.

ESTA ES LA NUEVA PISCINA MUNICIPAL DE SEVILLA

Por último, Sevilla capital estrenará este verano una nueva piscina municipal, la del Centro Deportivo Entreflores, que se suma a las de Alcosa, Torreblanca, Tiro de Línea y Rochelambert, elevando a cinco el número de instalaciones de este tipo en la ciudad. La temporada de verano se desarrollará entre el 23 de junio y el 6 de septiembre. No obstante, las piscinas de Alcosa, Torreblanca y Rochelambert abrirán de forma anticipada este fin de semana y los días 20 y 21 de junio, en horario de 12,00 a 20,00 horas.

Además, el Ayuntamiento ha ampliado este año los horarios y los días de apertura de las piscinas municipales. Desde este fin de semana, los usuarios podrán acceder a las instalaciones de lunes a viernes a partir de las 8,00 horas, excepto en San Pablo, que mantendrá su apertura a las 7,00 horas. Asimismo, se incorporan los domingos al calendario habitual de funcionamiento.

Las piscinas de Bellavista, Rochelambert, Alcosa, Torreblanca, Tiro de Línea y San Jerónimo adelantan una hora su apertura diaria, pasando de las 9,00 a las 8,00 horas. Del mismo modo, comenzarán a abrir los domingos en horario de 10,00 a 14,00 horas, la misma franja horaria que ya mantienen los sábados.

Tras esta ampliación, las piscinas municipales ofrecerán actividades de natación libre y dirigidas en horario de lunes a viernes de 8,00 a 22,30 horas --desde las 7.30 horas en el caso de San Pablo--; los sábados de 10,00 a 14,00 horas --desde las 9,00 horas en San Pablo e Hytasa--; y los domingos de 10,00 a 14,00 horas.