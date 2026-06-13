El servicio diario de socorrismo comienza el lunes en las playas de Almería con 34 profesionales

Archivo - Un socorrista durante un dispositivo de vigilancia en una playa de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de socorrismo y vigilancia en las playas de Almería pasará a prestarse todos los días desde el próximo lunes 15 de junio hasta el 13 de septiembre, en horario de 12,00 a 19,00 horas, dentro de un dispositivo municipal que alcanzará los 34 socorristas durante la temporada alta.

El operativo continuará además durante los fines de semana del 19 y 20 y del 26 y 27 de septiembre, una vez concluido el periodo de prestación diaria previsto para el verano, según han precisado fuentes municipales a Europa Press.

El dispositivo cubrirá las playas del término municipal, con presencia desde San Miguel hasta Nueva Almería, además de Costacabana, El Toyo-Retamar, Cabo de Gata y La Almadraba-La Fabriquilla.

La entrada en funcionamiento del servicio ininterrumpido supone el despliegue central del operativo de verano en el litoral almeriense, con el que el Ayuntamiento refuerza la vigilancia, la prevención y la atención a los bañistas durante el periodo de mayor afluencia en las playas.

UN PLAN VIGENTE HASTA 2027

El dispositivo se enmarca en el Plan de Playas 2024-2027, presentado por el Ayuntamiento de Almería como marco de ordenación de los servicios de temporada en el litoral de la capital y que alcanza 13 arenales: La Garrofa, Las Olas, San Miguel-Las Conchas, Zapillo-El Palmeral, Nueva Almería, El Bobar, Costacabana, El Alquián, El Toyo, Retamar, San Miguel-Cabo de Gata, La Almadraba y La Fabriquilla.

El plan recoge, entre otros servicios, socorrismo, presencia de Policía Local, Protección Civil, limpieza, mantenimiento de aseos y duchas, balizamiento, canales náuticos, zonas de sombra y baño adaptado con sombra.

También prevé un Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para coordinar las emergencias contempladas en el plan de emergencias durante el horario de prestación del servicio, así como para canalizar incidencias en coordinación con el 112 cuando sea necesaria la intervención de medios policiales, sanitarios, de emergencias o municipales.

La planificación municipal incluye igualmente la posibilidad de solicitar pulseras identificativas para menores a los socorristas de cada playa, una medida dirigida a facilitar la localización de niños que puedan perderse durante la jornada.

ACCESIBILIDAD E INFORMACIÓN AL USUARIO

En materia de accesibilidad, el plan contempla hasta 2027 un total de 24 aseos adaptados, abiertos desde el 1 de junio hasta el 1 de octubre, con tres limpiezas diarias.

A estos recursos se suman zonas de sombra especialmente pensadas para personas con movilidad reducida, una zona acuática accesible con 22 asientos y toldo de sombreo, barandillas de acceso y balizamiento específico, así como nueve canales náuticos distribuidos desde El Palmeral hasta La Fabriquilla.

Los usuarios pueden consultar en la aplicación Almería Ciudad el estado diario del mar, las banderas que ondean, las características de los arenales, los servicios adaptados y las zonas accesibles, además de reservar sillas anfibias y asistencia al baño asistido.

En paralelo, el Ayuntamiento adjudicó en marzo la reforma del pavimento del paseo marítimo de La Almadraba de Monteleva, una actuación de 163.350 euros que prevé sustituir la madera por encachado de piedra, reparar y ampliar la rampa de acceso a la playa y renovar la cabina de los puestos de socorrismo, además de instalar mástiles para "banderas de calidad" en Costacabana, El Toyo-Retamar y San Miguel de Cabo de Gata.

El litoral de la capital afronta además la temporada con las playas de Almería, El Toyo y San Miguel Cabo de Gata incluidas en la relación oficial de banderas azules 2026-2027 de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), dentro de una provincia que suma 38 playas distinguidas y que, junto a Málaga, lidera el reparto andaluz de estos reconocimientos.