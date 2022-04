El plan educativo en igualdad 2022 del IAM se centrará en el III Congreso de Coeducación o la formación para familias

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del Informe del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sobre actuaciones en materia de coeducación del curso escolar 2020/2021, y ha avanzado las principales iniciativas que se impulsarán en lo que resta de 2022 mientras se cierra la programación para 2022/2023. En el documento, presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, destaca la celebración de la tercera edición del Congreso Andaluz de Coeducación, la elaboración de nuevos materiales curriculares, la campaña del Día Internacional de las Niñas en las TIC el 28 de abril, y formación a las familias en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.

En los próximos meses se elaborará una serie de materiales curriculares, que estarán estructurados en tres 'contenedores': Infantil, Primaria y Secundaria. También se elaborarán tres guías didácticas, una para el alumnado, otra para las familias y otra para el profesorado. La Consejería de Educación y Deporte colaborará en la revisión de dichos recursos.

Por otro lado, según indica la Junta en un comunicado, uno de los principales hitos de la Legislatura ha sido la celebración del Congreso Andaluz de Coeducación, que en 2022 celebrará su tercera edición, tras lograr congregar en 2021 en Málaga a un millar de personas en el Palacio de Ferias y Congresos y a más de 3.000 de manera 'on line'.

Asimismo, este mes de abril, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) lanzará la campaña institucional para conmemorar el Día Internacional de las Niñas en las TIC, el 28 de abril, que incluye jornadas de formación para el profesorado y que servirá para dotar al personal docente de nuevas capacidades y habilidades para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las alumnas. También se pondrá en marcha la Jornada de Familias Coeducadoras para la promoción de la igualdad y prevención de la violencia machista, con la colaboración de las AMPA, a través de una obra de teatro social en cada provincia.

El informe destaca que la educación "es el principal instrumento de cambio social para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres", por ello, se ha impulsado desde el Gobierno andaluz el papel del Instituto Andaluz de la Mujer como organismo encargado de coordinar todas las políticas de igualdad, incluidas las políticas sectoriales de igualdad en el ámbito educativo, así como organismo impulsor de muchas actuaciones coeducativas dirigidas a la sociedad en general.

A este respecto, se recalca que coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a través de la educación. Y supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños, las mujeres y los hombres. En este sentido, la coeducación tiene como objetivo hacer personas dialogantes, e implica respeto y tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de la violencia.

El IAM pone a disposición de la comunidad educativa materiales sobre coeducación, violencia de género, igualdad de género, corresponsabilidad, editados como apoyo al trabajo de clase del personal docente y adaptados a los diferentes niveles educativos.

Asimismo, en el documento se reconoce que, como consecuencia del impacto que ha seguido manteniendo la pandemia de Covid-19 en todos los aspectos de la sociedad, el curso académico 2020/2021 se caracterizó por las restricciones con las que ya terminó el curso anterior, lo que ha supuesto, para toda la comunidad educativa, "afrontar todo tipo de situaciones y retos con entrega y eficacia".

Por ello, y en aras de seguir manteniendo a Andalucía como "referente" en la materia, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del IAM, ha realizado nuevos proyectos y consolidado otros ya existentes, poniendo énfasis en la vertiente 'on line', dado que las iniciativas que en otras ocasiones habían sido presenciales han tenido que reducirse o no llevarse a cabo por la emergencia sanitaria.

A pesar de estas circunstancias, la Junta destaca que se han puesto a disposición del profesorado, alumnado, familias y población en general, nuevos recursos que persiguen el mismo objetivo, alcanzar y consolidar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y acabar con la discriminación y la violencia de cualquier tipo y en cualquier forma.

CINCO BLOQUES EN LA PROGRAMACIÓN COEDUCATIVA

Así, la programación coeducativa del Instituto Andaluz de la Mujer se divide en cinco bloques: sensibilización y formación del profesorado, sensibilización y formación al alumnado, formación a las familias a través de las asociaciones de madres y padres, las campañas dirigidas al ámbito educativo y la colaboración con otras administraciones e instituciones.

Entre las iniciativas implementadas en el curso escolar 2020/2021 destacan una nueva edición del Congreso Andaluz de Coeducación, el calendario escolar coeducativo 'Niñas de ayer, mujeres de hoy', la APP Olimpia, una aplicación de educación afectivo-sexual basada en el respeto y la prevención de la violencia sexual; y la promoción de las vocaciones tecnológicas a través de la introducción a los videojuegos con la puesta en marcha de talleres en todas las provincias andaluzas.

En cuanto a la formación a las familias tuvo especial impacto la jornada 'La publicidad juega a todo color' sobre la incidencia de la publicidad en la adquisición de juegos y juguetes. Además, el pasado curso se realizaron dos compañas específicas dirigidas al ámbito educativo: la campaña del juego y el juguete no sexista, no violento, que celebró su 25 edición e incluyó la edición de un libro recopilatorio titulado '25 años de juegos y juguetes no sexistas y no violentos' y la campaña institucional por el Día Internacional de las Niñas en las TIC 'Haz tic en tu futuro'.

En este periodo destaca que la colaboración con otras instituciones y administraciones ha sido "clave", especialmente teniendo en cuenta la situación derivada por el Covid-19. Así, la cooperación con la Consejería de Educación y Deporte es fundamental y se ha materializado en la participación en los Premios Rosa Regás, que reconocen las mejores iniciativas en el ámbito de la coeducación, el Instituto Andaluz de la Mujer también ha intervenido en el itinerario formativo sobre igualdad en el marco del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación y del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, así como en la planificación del curso académico 2021/2022.

También ha sido muy estrecha la colaboración con el Consejo Escolar de Andalucía y con el Gobierno de España mediante la participación de Andalucía en el programa de intercambio de buenas prácticas sobre coeducación Intercambia 2021, donde las comunidades autónomas presentan sus principales proyectos y programas para el fomento de la igualdad desde las aulas.