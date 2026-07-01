El plan VEO llega a más de 66.600 menores andaluces en sus primeros seis meses de funcionamiento

Archivo - Imagen de archivo de gafas infantiles. - QUIRONSALUD - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66.659 niños y adolescentes andaluces de hasta 16 años se han beneficiado del plan VEO en sus primeros seis meses de funcionamiento, lo que ha supuesto hasta una reducción de 100 euros, según el balance publicado por el Ministerio de Sanidad, en la adquisición de gafas o lentillas para los mismos.

Según ha señalado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, el plan VEO se basa en un programa de ayudas destinado a la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por beneficiario, satisfaciendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive.

En la consecución del objetivo, 1.481 establecimientos ópticos adheridos al programa en la comunidad andaluza acompañan al Gobierno de España, que debido al éxito de dicha iniciativa ha aumentado hasta 70 millones de euros la financiación del Plan en 2026, siendo 23,4 millones de euros más a los inicialmente previstos.

Los datos recogidos hasta mayo de 2026 reflejan que el programa ha beneficiado en toda España a 325.661 menores, casi un 55% más que las estimaciones realizadas para el mismo periodo, que preveían alcanzar a 210.210 personas beneficiarias. Además, este incremento permitirá adaptar la iniciativa a las necesidades reales de la población beneficiaria y garantiza su continuidad durante 2027.

En cuanto a los sistemas de ayuda visual, adquiridos desde la puesta en marcha del plan en diciembre de 2025, las gafas graduadas son la opción elegida en más del 85% de los casos en el ámbito nacional, mientras que el resto corresponde a la adquisición de lentes de contacto --lentillas--.

En la salud visual de los menores, los problemas de refracción más frecuentes que han motivado el acceso al Plan son el atigmatismo presente en el 74% de los casos, la miopía identificada en el 54% de los beneficiarios y la hipermetropía detectada en el 42%.

En relación con el acceso al programa, es necesaria la indicación de un profesional sanitario, que en el 75% de los casos ha sido realizada por un profesional de óptica-optometría, seguida por especialistas de oftalmología del sistema público (15%) y privado (5%).

El Ministerio de Sanidad, coincidiendo con este balance, ha lanzado una nueva campaña de difusión del Plan VEO bajo el lema 'Las gafas de los más jóvenes, por fin de la pública' cuyo objetivo es acercar esta prestación a las familias y facilitar el acceso a las ayudas en todo el territorio nacional. Por último, la campaña se desarrollará en medios de comunicación, soportes digitales, radio y espacios públicos, añadiendo piezas en chino, rumano y árabe.