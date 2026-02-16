Planas dice que "los acuerdos comerciales son instrumento para dar estabilidad al sector agroalimentario y diversificar"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (centro), antes del desayuno informativo organizado por 'Diario Córdoba' en dicha capital. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha situado este lunes las cuestiones geopolíticas entre las principales claves de futuro para el sector agroalimentario español y ha señalado que "los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con países terceros son un instrumento para dar estabilidad y permiten diversificar las exportaciones".

El ministro ha recordado que "España tiene una fuerte vocación exportadora de productos agroalimentarios, es el cuarto país de la Unión Europea y el séptimo del mundo que más vende al exterior, por un valor de 77.600 millones de euros entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 --último dato disponible-- y un saldo positivo de 18.100 millones de euros".

"No exportamos lo que no consumimos, la exportación es una parte fundamental de nuestra producción", ha afirmado el ministro, quien ha apuntado que "en apenas diez años, el valor de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas ha crecido un 80%".

Por ello, en un desayuno informativo organizado por 'Diario Córdoba' en dicha capital, el ministro ha subrayado "la importancia estratégica de diversificar y ampliar mercados y los nuevos acuerdos alcanzados por la UE que van a entrar con Mercosur, India e Indonesia, en la actual coyuntura geopolítica mundial marcada por la política proteccionista arancelaria de Estados Unidos".

En su intervención, el ministro ha aportado algunos datos que sustentan el enunciado de la misma, 'España, potencia agroalimentaria', como que la renta agraria, 41.200 millones de euros en 2025 --según la primera estimación-- es "la más alta de Europa, en un año en el que se alcanzó un máximo histórico de producción, con un valor de 75.600 millones de euros".

"La actividad del sector primario y la industria agroalimentaria suman más de 1,3 millones de ocupados y hay más de 28.000 industrias, de las que casi 3.200 son cooperativas", ha aseverado. En cuanto a la pesca, ha destacado que "España dispone de una flota de 8.430 buques y es la primera productora europea en acuicultura".

LA PERTENENCIA A LA UNIÓN EUROPEA

Entretanto, el ministro ha resaltado "la importancia determinante que ha tenido la pertenencia a la Unión Europea --este año se cumplen 40 años desde la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea-- y en particular la Política Agraria Común (PAC) en posibilitar esta gran transformación del sector agroalimentario español".

Ahora, ha señalado, "la prioridad número uno por encima de cualquier otra índole es la negociación de la PAC para el período 2027-2034", y ha significado "lo positivo que es que España mantenga una posición común acordada entre el Gobierno, las 17 comunidades autónomas, las cuatro organizaciones profesionales representativas que forman el Consejo Agrario y Cooperativas Agro-alimentarias".

Planas ha apuntado "tres aspectos esenciales de esta posición española: que la PAC mantenga su carácter de política europea diferenciada, con personalidad propia; que disponga al menos de los mismos fondos que en el actual período, y que no se abra la puerta a la cofinanciación nacional de las ayudas".

BLOQUES CLAVE

Junto a las cuestiones geopolíticas y comerciales, el ministro ha subrayado "otros tres bloques claves para el futuro del sector agroalimentario: el cambio climático, la innovación y digitalización y el relevo generacional", que ha considerado "el reto de los retos".

Para hacer frente al cambio climático, el ministro ha recalcado "la importancia del regadío sostenible, porque de este modelo de producción se obtienen las tres cuartas partes de la producción vegetal, y la necesidad de unos sistemas eficaces, que utilicen fuentes alternativas de agua --no convencionales, depuradas y desaladas--, sistemas digitalizados para aprovechar mejor los recursos y con fuentes alternativas que supongan un ahorro energético".

Al respecto, ha recordado que "el Gobierno está inmerso en la mayor inversión de la historia en modernización de regadíos, con más de 2.500 millones de euros hasta 2027".

También, ha subrayado "la importancia de las nuevas técnicas de edición genómicas, que España impulsó durante su Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2023 y sobre la que ya hay un acuerdo de propuesta de Reglamento". "Estas técnicas permitirán, entre otras ventajas, el uso de semillas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas de temperaturas, sequías prolongadas", ha expuesto.