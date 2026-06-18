Planas dice que sigue "de cerca" la investigación a Zapatero porque le "preocupa" y espera que los hechos se contrasten

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que sigue "de cerca" la causa en la que se encuentra investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero porque le "preocupa, como preocupa a los ciudadanos y también a los miembros del PSOE", a la vez que ha dicho que da "por válido el comunicado del expresidente" sobre el caso y espera y desea que "efectivamente puedan todos esos hechos contrastarse".

Así lo ha manifestado Planas en declaraciones a los periodistas en Córdoba al ser preguntado sobre la declaración judicial del expresidente este miércoles, al tiempo que ha comentado que "el expresidente Zapatero ha hecho público un comunicado en el cual ha dicho que va a dar todas las explicaciones en relación con la cuestión y que el tiempo pondrá las cosas claras", algo que el ministro espera y desea que "sea sinceramente así".

En este sentido, Planas ha expresado el "respeto absoluto al funcionamiento de los tribunales" y de "las instituciones", porque "vivimos en un Estado de derecho".

Cuestionado por el hecho de que Zapatero no haya podido aportar datos sobre las joyas que hallaron en una caja fuerte de su despacho, ve "normal" que haya solicitado un plazo adicional ante "un procedimiento de tanta complejidad". "Pero no quiero juzgarlo, porque no soy el abogado del señor Zapatero, sino miembro del Gobierno", ha apostillado.