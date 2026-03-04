Planas pide "no precipitarse" con Trump y lanza un mensaje de "serenidad": "Defenderemos el interés de los productores"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios antes de intervenir en la inauguración del 18º Symposium Sanidad Vegetal, que tiene lugar en Sevilla. A 4 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lanzado este miércoles un mensaje de "tranquilidad y serenidad" tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un bloqueo comercial a España por no dejar utilizar las bases de Morón y Rota para la operación bélica contra Irán. "Mi experiencia me dice que no hay que precipitarse. Hay que seguir los acontencimientos con mucha atención y mucha firmeza en la defensa de nuestros intereses".

"Como potencia agroalimentaria, no les quepa la menor duda de que vamos a defender los intereses de España y los de nuestros productores", ha subrayado el ministro en declaraciones a los medios antes de la inauguración en Sevilla de un simposio sobre sanidad vegetal. En este foro, ha recordado que la política comercial es de la Unión Europea. "Todas las cuestiones comerciales que se han abocaban --en alusión a las palabras de Trump--" se enmarcan en el "ámbito de la Unión Europea".

Bajo este paraguas, el ministro Planas ha recordado que las exportaciones de España a Estados Unidos son de 3.200 millones de euros, principalmente de aceite de oliva y vino. En 2025, las ventas al exteriores sumaron una cantidad de 78.000 millones de euros. "Aquí no hay ideologías, hay realidades. Y esa realidad tiene que respetarse. España es un país serio, muy serio, que respeta a los demás y pide que se le respete".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha confiado este miércoles en que la "amenaza" de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España "no se materialice" porque "Estados Unidos ha sido y tiene que seguir siendo un aliado preferente de Andalucía en material comercial".

Así lo ha manifestado Fernández-Pacheco en declaraciones a los medios antes también de la inauguración de un simposio sobre sanidad vegetal en Sevilla. El consejero de Agricultura ha aclarado que no le corresponde valorar la "posición militar o internacional del Gobierno de España" pero, como responsable de la política agrícola andaluza, "sí que manifiesto que Estados Unidos, como socio preferente de Andalucía, es uno de nuestros grandes clientes", con productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino.