La plantilla de FCC en Jaén aprueba adelantar la denuncia del convenio para exigir mejoras laborales a la empresa

Archivo - Trabajos de limpieza por parte de un operario de FCC/Archivo - AYUNTAIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de FCC, empresa adjudicataria del servicio de limpieza de residuos urbanos de Jaén capital, ha aprobado por mayoría adelantar la denuncia del actual convenio colectivo con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la sección sindical de CSIF en FFC y los delegados independientes, ha sido aprobada en asamblea y surge de la voluntad de la plantilla de no agotar los plazos ordinarios, tal y como se ha indicado desde CSIF en un comunicado.

Si bien el texto normativo vigente expira y se denuncia de manera automática el próximo 31 de diciembre de 2026, los trabajadores han decidido dar un paso para anticipar este escenario y abrir cuanto antes el debate de nuevas propuestas que optimicen las condiciones laborales actuales.

El objetivo de esta iniciativa es ganar tiempo y propiciar un marco de interlocución fluido con la empresa que permita incorporar mejoras salariales y sociales acorde al servicio que se presta. "En próximas fechas", la sección sindical de CSIF y los delegados independientes trasladarán la decisión a la empresa.