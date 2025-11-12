La plantilla de Hitachi en Córdoba inicia este jueves una huelga por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Hitachi Energy está llamada a iniciar mañana jueves una huelga, con paros parciales por turno de trabajo, "ante el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo por parte de la empresa, tal y como decidieron los trabajadores que acudieron a la asamblea convocada por el comité de empresa", conformado por los sindicatos CCOO, UGT y USO, que dieron a conocer "el resultado de la reunión del Sercla convocada ayer por la empresa".

Según ha informado CCOO en una nota, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), ha explicado este miércoles que "la empresa nos convocó ayer a un Sercla, al que acudimos, demostrando nuestra voluntad y capacidad de diálogo, aunque no entendemos para qué nos convocó, porque no tenía intención de modificar un ápice su propuesta e insistía en los mismos puntos: 300 horas de flexibilidad horaria anuales y crear una subcategoría salarial para las personas que se incorporen por primera vez a la empresa".

Ese encuentro en el ámbito del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) "se cerró sin avenencia entre las partes, que también estaban convocadas hoy en el servicio de mediación, esta vez, convocadas por el comité de empresa. Sin embargo, la empresa no se ha presentado, demostrando que no tiene ninguna voluntad de negociar y que lo único que quiere es imponer sus propuestas", según ha apuntado García Leiva.

En este sentido y por su parte, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha añadido que "la empresa ha demostrado con su actitud autoritaria y dictatorial que no busca llegar a un consenso con el comité de empresa, sino imponer recortes para sufragar la importante inversión que va a llevar a cabo, algo injusto e inasumible por los trabajadores".

"CCOO --ha añadido-- lamenta que la empresa haya roto la paz social que tradicionalmente ha reinado en la fábrica cordobesa, en donde siempre se ha buscado el diálogo y el consenso, desde el respeto a las relaciones laborales, a las que ahora Hitachi le está dando la patada y el ejemplo más evidente es no presentarse a una mediación tan importante como es la previa a una huelga".

Por ello, el comité de empresa ha hecho un llamamiento a secundar la huelga convocada para mañana jueves día 13, durante la cuál se celebrará "una manifestación, que partirá a las 9,30 horas de la Glorieta de Hiroshima y Nagasaki (Jardines de Los Patos) y culminará en el Ayuntamiento de Córdoba".