La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba decide suspender la huelga para "favorecer la recuperación de la negociación"

Asamblea de la plantilla de Hitachi Energy en Córdoba - CCOO CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba ha decidido este sábado en asamblea suspender la huelga indefinida que mantiene desde el pasado noviembre para "favorecer la recuperación de la negociación del convenio colectivo, bloqueada desde el pasado enero".

Según ha indicado el sindicato CCOO en una nota, también ha quedado suspendida la manifestación prevista para el próximo jueves "como gesto de buena voluntad de la parte social de cara a recuperar el diálogo perdido con la empresa".

En este sentido, CCOO y USO han mostrado su "esperanza" de que la dirección de la empresa "no deje pasar una nueva oportunidad de desescalar el conflicto y que se siente a negociar con una verdadera intención de llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes".

El sindicato ha asegurado que van a convocar a la empresa a una reunión para "intentar acercar posturas y acabar después de 14 meses con una situación que no beneficia a ninguna de las partes". Asimismo, han anunciado que ya se han incorporado a la empresa "todos los miembros del comité que fueron sancionados gracias a las medidas cautelares dictadas por distintos juzgados".

Por ello, entienden que "hay una oportunidad de sentarse a negociar en igualdad de condiciones con la empresa". Por otro lado, CCOO y USO esperan que UGT "reconsidere su postura y se una a la negociación".

"No hace falta recordar que Hitachi es una empresa estratégica para Córdoba y queremos que lo siga siendo y estamos seguros de que podemos sentar las bases de una empresa competitiva y fuerte sin necesidad de precarizar el empleo", ha subrayado el sindicato.