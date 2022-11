Plataforma 8M aboga por la igualdad entre hombres y mujeres para terminar con la violencia de género

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Plataformas 8 de marzo ha abogado este viernes por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida como única vía para terminar con la violencia de género y ha alertado de la adaptación a los nuevos tiempos de este tipo de violencia en edades cada vez más tempranas debido también a la influencia de las redes sociales entre los jóvenes.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la portavoz de la Plataforma 8 de marzo, Charo López Gálvez, ha explicado que "evidentemente" con una manifestación no se va a terminar con la "violencia patriarcal" porque se trata de un trabajo que hay que hacerlo "en el día a día", aunque ha añadido que es fundamental que en esta jornada "la sociedad vea en la calle" a las organizaciones de mujeres y a los movimientos feministas "diciendo basta ya de la violencia contra las mujeres".

En este sentido, ha señalado que desde la plataforma lo que persiguen sobre todo es "la lucha contra una sociedad que sitúa a las mujeres en situación de desigualdad y, por lo tanto, a los hombres en superioridad" porque "las mujeres asesinadas desgraciadamente son el resultado final de la violencia contra ellas".

De este modo, ha abogado por concienciar a la sociedad desde la educación, "enseñando a los niños y niñas que son iguales y que los hombres no tienen poder sobre las mujeres, nadie es superior a nadie". Así, ha considerado fundamental "luchar contra la desigualdad salarial, contra los matrimonios forzados, contra las violaciones y contra todas las formas de violencia" hacia la mujer.

SOCIEDAD DE VALORES IGUALITARIOS

"La violencia hacia las mujeres solo se puede terminar acabando con la desigualdad, por eso es fundamental en el día a día hacer una educación en valores igualitarios", ha subrayado y ha reiterado que "hay que crear una sociedad de mujeres y hombres iguales dando ejemplo desde las instituciones".

Sobre la violencia hacia las mujeres entre los jóvenes ha lamentado que "durante mucho tiempo" se había pensado que sólo se ejercía en el matrimonio o a unas edades determinadas y relacionada con "una forma de vida más clásica", si bien ha afirmado que "hace décadas" que esto no es así y que la violencia de género se da cada vez en edades más tempranas. "Al igual que se adapta el capitalismo, se adapta el patriarcado y el machismo", ha insistido.

En esta línea, ha manifestado que en redes sociales y en las letras de algunos nuevos estilos musicales se ve cada vez más como las mujeres son objeto de este tipo de violencia, por lo que ha reiterado la necesidad de "educar en valores" ante la "muy preocupante" situación y potenciar la "desaprobación general de la sociedad" hacia este tipo de actos.

Por último, preguntada por la ley del 'sólo sí es sí' ha apuntado que según su opinión personal "hay mucho de escándalo mediático", por lo que "habrá que ver como cambian los porcentajes reales". "El problema no es el aumento o la disminución de las penas, el problema es que si antes jueces y tribunales sólo encauzaban con la cantidad de agresiones y delitos sexuales a una minoría porque el resto no se entendía delito o no se probaba que era delito saber si esa ley ayuda a que todos aquello actos que son agresiones o violencia sexual contra las mujeres disminuye su impunidad y aumentan las condenas, siempre teniendo en cuenta que el Código Penal tiene que ser proporcional con los delitos", ha concluido.