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SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Armando Rotea, junto al Director General de Voluntariado y diversidad Francisco Manuel Obes han presidido la presentación de la campaña de este año con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se empezará a celebrar en estos días en toda Andalucía y que culminarán el 5 de Diciembre.

El Presidente de la Plataforma ha insistió en la importancia que tiene en la actualidad cualquier acción voluntaria ya que "vertebra, da sentido y completa cualquier acción social que persiga solucionar problemas, acompañar a lo vulnerable y reclamar soluciones desde las experiencias en primera persona", según ha subrayado la Plataforma en una nota de prensa.

En la comunidad autónoma, más de 150.000 personas atienden diariamente necesidades en miles de asociaciones repartidas por toda la geografía andaluza. 'El impacto eres tú, voluntariado eres tú' es el lema elegido este año por la Plataforma Andaluza de Voluntariado para concienciar a la población de la necesidad de realizar voluntariado y la capacidad que toda persona tiene para cambiar e impactar sobre las realidades que necesitan nuestra ayuda.

Las ocho plataformas provinciales reciben y acompañan a todo aquel que quiera realizar voluntariado e intenta prepararlo para una acción voluntaria conforme a la legalidad y que responda a necesidades reales. El Presidente de la PAV, Armando Rotea además, ha llamado la atención sobre "prácticas que se pueden desarrollar y que no se ajustan a la Ley 4/2018 Andaluza de Voluntariado". En este sentido ha afirmado que "tanto empresas, como administraciones públicas o cualquier institución que no sea entidad de voluntariado, no puede albergar ni tener a personas voluntarias dependientes de ellas".

La Ley 4/2018 Andaluza de Voluntariado "marca claramente esa circunstancia, por lo que actividades de cualquier índole como deportivo, cultural, ambiental o educativo que desarrollen instituciones públicas o privadas con ánimo de lucro, deben obligatoriamente contactar con entidades de voluntariado si quieren que personas voluntarias participen en eventos que promuevan u organicen".

En la sesión de presentación también se anunció la divulgación de unos vídeos realizados en colaboración con la Fundación Cajasol donde se aprecia las transformaciones que el voluntariado produce en personas sin hogar, con discapacidad, migrantes, jóvenes o mayores.

En este año que se celebra el Año Internacional de las Personas Voluntarias, se celebrarán distintas actividades como homenajes, galas, ferias, o inauguraciones de espacios públicos dedicadas al voluntariado en toda Andalucía.

Por último, se valoró positivamente el acuerdo que este año ha firmado la PAV con la RTVA donde se acuerda difundir la labor voluntaria en nuestra comunidad, así como promover la figura del voluntariado. El acto se ha celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Sevilla, con la asistencia de entidades, responsables de voluntariado e instituciones ligadas al movimiento voluntario en la comunidad.